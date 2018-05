"Wij doen álles om schoenen te redden" SCHOENENPOETSERS NEMEN HET TEGEN ELKAAR OP TIJDENS EK SILKE VANDENBROECK FREYA DE COSTER

28 mei 2018

02u39 0 Brussel Afgeleefde schoenen, vol modder en vegen kregen zaterdag een tweede leven in de Sint-Humbertusgalerij. Voor de eerste keer vond er het Europees kampioenschap schoenenpoetsen plaats. "Wij bestaan niet alleen in oude Amerikaanse films", aldus organisator en schoenpoetser Marcello Feraggi.

Uit Spanje, Italië, België, Duitsland en Frankrijk zakten zeven deelnemers af naar hartje Brussel om er de strijd aan te gaan voor beste schoenpoetser. "De Sint-Hubertusgalerij is een symbolische plaats. Voor de ingang van de galerij stonden vroeger schoenpoetsers. Ze poetsten de schoenen van wandelaars schoon, die van de modderige weg de stenen galerij in wandelden", zegt Marcello Feraggi, de enige fulltime-schoenpoetser tussen de aanwezigen. De schoenpoetser van de European Shoe Association had daarom heel wat talent naar Brussel laten overkomen. "We hebben de beste schoenpoetsers uit Europa uitgenodigd. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Ze kunnen een gouden kwast winnen ter waarde van 500 euro in drie verschillende categorieën: techniek, klantenservice en beste ondernemer."





Het EK was een groot succes. "We zijn van 11 uur tot 19 uur continu bezig geweest. Mensen brachten zelfs zakken met hun schoenen in mee", gaat Feraggi verder. "Velen denken dat het beroep van schoenpoetser verdwenen is en dat het alleen nog in de oude Amerikaanse films bestaat, maar dat is absoluut niet het geval. Dit evenement is daar het bewijs van. We zijn zeker van plan om volgend jaar een tweede editie te organiseren. Wellicht in Italië of Frankrijk."





Interessante mensen

Een van de deelnemers is de 26-jarige Joris Merle. "Ik kom speciaal uit Parijs naar hier om mijn land te vertegenwoordigen. Marcello vroeg me om deel te nemen en die kans kon ik niet aan me laten voorbijgaan. Het was een intense wedstrijd, want er loopt hier heel wat talent rond." Merle werkt nog maar tweeënhalf jaar als schoenpoetser. "Het is zo'n fijn ambacht. Je bent continu bezig met je handen en je komt altijd in contact met interessante mensen. Het doet me deugd om te zien dat er zoveel enthousiaste reacties zijn."





Geen arme stakkers

Dat beaamt ook Feraggi. "Veel mensen hebben het stereotiepe beeld dat wij arme stakkers zijn. Maar niets is minder waar. Wij willen het ambacht opnieuw naar een hoger niveau tillen en aantonen dat we de klant een luxueuze behandeling kunnen geven. We doen er alles aan om je schoenen te redden", zegt de schoenpoetser. "De kunststoffen schoenen van tegenwoordig belanden na een half jaar in de vuilnisbak. Terwijl leren schoenen een leven lang kunnen meegaan."





Feraggi raakte als kind al gefascineerd door schoenen. "Ik heb dertig jaar lang als journalist gewerkt, maar daarna heb ik het roer omgegooid. Nu heb ik mijn eigen atelier Shoeshine And More en leid ik drie leerlingen op. De stiel wordt opnieuw populair."