"Wij blijven tweederangszones" BONTE NIET TE SPREKEN OVER 'LAGE' POLITIEDOTATIE DIMITRI BERLANGER

02u43 0 RV Op de kaart is Vilvoorde en de rest van de rand in het lichtgroen ingekleurd, wat betekent dat de politiezone geen aanspraak maakt op extra geld. Nochtans krijgt de regio af te rekenen met heel wat criminaliteit. Brussel Burgemeester Hans Bonte is verontwaardigd dat er opnieuw geen werk is gemaakt van een 'rechtvaardige' financiering van de politiezones. "Het contrast met de Brusselse zones en de rest van het land blijft te groot", zegt Bonte.

Al drie jaar klopt de burgemeester van Vilvoorde op dezelfde nagel, maar hij en zijn collega-burgemeesters in Halle-Vilvoorde komen er ook in 2018 opnieuw bekaaid vanaf. "Ook in 2018 krijgen de politiezones uit Halle-Vilvoorde een stuk minder middelen dan andere politiezones uit het land", legt Bonte uit. "Het contrast met de zones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft onverklaarbaar groot. De federale overheid voorziet gemiddeld 110,59 euro politiemiddelen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor Halle-Vilvoorde is dit gemiddeld 51,10 euro per inwoner. Voor de provincie Vlaams-Brabant - inclusief de stad Leuven - ligt het gemiddelde op 54,16 euro per inwoner."





Effecten van hoofdstad

Vooral de structurele onderfinanciering van de politiezones rond de hoofdstad blijft fundamenteel problematisch. "Deze zones ervaren steeds meer effecten van de hoofdstad: rondtrekkende dievenbendes, drugsdealers, radicalisering,... Verder kampt de regio met bijzondere uitdagingen door de toenemende verkeersproblematiek. Er is geen enkele redenen waarom de rand minder geld zou moeten krijgen dan de rest van Vlaanderen. Ik vraag om een billijke verdeling, niets meer. Normaal zou die federale dotatie moeten volstaan. Maar wij leggen in Vilvoorde bijvoorbeeld 6,5 miljoen euro per jaar bij. Minister Jambon erkent het probleem nochtans. Maar ja, het staat niet in het regeerakkoord..."





De gemiddelden verbergen dan ook nog eens grote onderlinge verschillen. "Binnen de Brusselse context ontvangt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene 216,06 euro per inwoner terwijl Brussel-West (waartoe de gemeente Sint-Jans Molenbeek behoort red.) het volgend jaar moet doen met 66,70 euro per inwoner. De Brusselse politiezone met de grootste uitdagingen en de geringste financiële draagkracht krijgt dus veruit de geringste ondersteuning."





Eenmaking politiezones

Dit verklaart volgens Bonte het verzet van de Brusselse politici tegen de organisatie van één politiedienst voor het Hoofdstedelijk Gewest. "Een ééngemaakte Brusselse politiezone verslapt niet enkel de greep van 19 individuele burgemeesters op het politiewerk maar zou logischerwijze ook moeten leiden tot een grondige herverdeling van de politiemiddelen over het Brusselse grondgebied."





Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon (N-VA), gebeurt de verdeling al jarenlang op basis van de zogenaamde KUL-norm. "Als je daar aan wil morrelen spreken we over een heel fundamentele hervorming. Want dan zal je gaan naar een nivellering naar boven. Niemand zal namelijk willen inleveren. Het is ook misplaatst om te klagen als je weet dat we hier nu al spreken over meer dan 1 miljard euro dat naar het regionale niveau gaat. Deze regering gaat hier dan ook zeker niet aan raken."