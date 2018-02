"Wie heeft mij van zebrapad gemaaid?" 22 februari 2018

02u55 0 Brussel Op 8 februari werd de 20-jarige Fabrice Borremans van de weg gemaaid. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Hij is nog steeds spoorloos.

"Met een vriend was ik op weg naar het centrum van Brussel om daar wat te gaan skateboarden. Op een gegeven moment moesten we in de Tweestationsstraat de weg oversteken om daar de bus te nemen", zegt Fabrice. "Een auto stopte aan het zebrapad en liet ons de straat oversteken. Maar de bestuurder achter hem had helemaal geen geduld en stak hem voorbij. Daarbij werd ik omvergereden. De automobilist ging er meteen vandoor."





"Ik herinner me heel weinig van het ongeval zelf. Ik weet alleen dat er een auto op me is afgestormd, daarna ben ik het bewustzijn verloren. Wat er precies is gebeurd heb ik uiteindelijk van mijn vriend Regis moeten horen. Blijkbaar ben ik meters ver gevlogen en bewoog ik niet meer. Regis dacht dat ik dood was. Dat moet vreselijk voor hem geweest zijn", gaat Fabrice verder.





3 maanden revalidatie

"Vervolgens heeft Regis mij snel op de stoep gelegd, want hij dacht dat de auto nog eens over mij heen zou rijden. Uiteindelijk begon ik te roepen van de pijn. Toen pas besefte Regis dat ik nog leefde. Er zijn ook een paar mensen van een bedrijf aan de overkant van de straat toegesneld om mij te helpen. Ze brachten mij onder andere wat water en een deken."





In het ziekenhuis bleek dat Fabrice een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, een grote hematoom aan de rechterheup en verschillende brandwonden had. Hierdoor moet hij drie maanden revalideren om terug normaal te leren stappen. Zijn studie kinesitherapie moet hij daardoor op pauze zetten.





Renault Break

"De politie is de bestuurder nog steeds niet op het spoor", zegt Fabrice ontgoocheld. "Ze hebben wel camerabeelden geanalyseerd, maar de camera bleek de andere kant op te staan. Daar hebben we dus niets aan. Er is nu een aanvraag ingediend om de camerabeelden van winkel Brico te controleren. Daarnaast werden er wel brokstukken gevonden van de wagen die me heeft aangereden. Het zou volgens de politie gaan om een donkere Renault Break, maar wat de exacte kleur is, weten we niet. Ik hoop dat ik via deze weg getuigen kan vinden die zich nog iets herinneren van het ongeval. Graag wil ik ook nog de mensen die me zijn komen helpen, bedanken", aldus Fabrice. Bij politiezone Brussel Zuid was niemand bereikbaar voor commentaar. (VDBS)