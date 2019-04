“We zullen nooit meemaken wat de Kompass heeft meegemaakt, wij zetten veel meer middelen in” SZM

12 april 2019

21u06 1 Brussel De C12, het paradijs voor technoliefhebbers, maar techno gaat al jaren gepaard met druggebruik of misbruik. We spraken met één van de uitbaters van de Brusselde club, Kevin Huerta, over dit onderwerp.

Er gaat een gerucht de ronde dat jullie security betrokken was in drughandel, klopt dit?

“Ik kan niet ingaan op geruchten, want zo bestaan er duizenden. Als dat waar zou zijn, dan ben ik daar ook niet van op de hoogte. Ik kan u wel zeggen wat we allemaal doen om dit tegen te gaan.”

Er is dus geen security ontslagen omwille van drugsmokkel?

“We zijn inderdaad van bedrijf veranderd, maar sinds de opening van de club hebben we al met vier of vijf verschillende beveiligingsbedrijven gewerkt.”

Aan wat ligt die verandering dan wel?

“We vinden moeilijk mensen die passen binnen de ideologie van de C12. We hebben bijvoorbeeld al gehoord dat een security homofobe uitspraken heeft gedaan. Dat tolereren we niet. De C12 is een club die open is van geest, waar iedereen zich kan uiten hoe hij het wil. Daarnaast is er ook het probleem dat we een proactieve security willen, geen mensen die het strikt noodzakelijke doen. Als er bijvoorbeeld iemand ligt te slapen in de chillroom moet de security sneller ingrijpen en dat was nu niet zo.”

Wat doen jullie tegen drugmisbruik?

“We kunnen het druggebruik niet helemaal voorkomen, maar er is wel een nultolerantie. Als er iemand wordt betrapt met dealen of druggebruik dan wordt die buitengezet. We willen de mensen ook goed inlichten over wat ze nemen en een gezonde omgeving creëeren waar iedereen zich veilig voelt. We werken hiervoor samen met Quality Nights en hun flyers kan je een beetje overal terugvinden in de club.”

Wat denk je over heel de heisa van de Kompass in Gent?

“De C12 gaat die probleem nooit hebben. Het zijn vrienden van ons, we hebben die graag en hosten zelfs een aantal van hun feesten, maar ze hadden niet dezelfde middelen die wij inzetten. We hebben eigenlijk op vier niveaus een plan tegen drugmisbruik. We werken hard op sensibilisatie. We fouilleren aan de ingang en hanteren een nultolerantie. Er is een ruimte waar ambulanciers altijd klaarstaan als er iets zou gebeuren. En ook, kom je bij ons niet binnen als je onder de 21 jaar bent. We willen niet de eerste uitgaanservaring zijn bij jongeren.”

Is er security in de zaal?

“We willen de mensen niet bruuskeren door overal security te zetten, dat is ook niet leuk om het gevoel te hebben dat je omringd bent door bewakingsmensen. We gaan binnenkort overal een beetje camera’s zetten, zodat we vanop een afstand een oogje kunnen houden.”

Wat heeft de C12 nog in petto voor de toekomst?

“We willen ook overdag meer culturele activiteiten organiseren. We doen nu al een paar dingen zoals klerenverkopen enzovoort, maar we willen ook meer optredens doen, vanavond is er bijvoorbeeld Benediction, een cabaret-achtige performance.”