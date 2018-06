"We kunnen slachtoffers zelden redden" OP STAP MET DE DUIKBRIGADE VAN DE BRANDWEER SILKE VANDENBROECK

06 juni 2018

02u49 0 Brussel De duikers van de Brusselse brandweer hadden afgelopen zondag de handen vol. Eerst haalden ze een lichaam uit het water, luttele uren later redden ze een vrouw van de verdrinkingsdood. "Het gebeurt helaas zelden dat we mensen redden", aldus het team.

"Vandaag oefenen we de normale procedures voor een interventie", zegt brandweerman Pieter De Wilde terwijl hij zich samen met collega's Pascal van den Dries en Georges Megos voorbereidt op een oefening aan de Heembeekkaai. "Alleen Georges zal vandaag het water in gaan. Ik blijf aan de kant standby staan voor de veiligheid. Pascal helpt ons met onze duikuitrusting. Daarna zet hij Georges in het water met een kraan. We springen niet, want je weet nooit wat er zich onder het wateroppervlak bevindt."





Op de tast

Eenmaal in het water past Megos enkele technieken toe om een redding uit te voeren. "Je kunt niet zomaar in het wilde weg beginnen zoeken", zegt van den Dries.





Reddingsoperaties in onze Belgische wateren zijn niet vanzelfsprekend. "Onder water zie je helemaal niets. Alles moet op de tast gebeuren", gaat van den Dries verder. "Maar na een tijdje weet je wel of je een persoon of rots vast hebt. Als het slachtoffer het niet overleeft, leggen we zijn of haar lichaam in een lijkbak. Dan zit onze taak er op en beginnen de wetsdokter en het parket aan hun onderzoek."





Reddingskansen

Na de duikoefening verplaatsen de drie zich naar een nabijgelegen café om op te warmen met een warme chocomelk. "Mensen verwachten dat we snel het water in kunnen, maar dat is helaas niet het geval. We moeten ons omkleden en de situatie inschatten. Met een beetje geluk kunnen we na vertrek in de kazerne binnen de 20 minuten in het water zitten. Maar je begrijpt dat de kansen voor een slachtoffer dan nog erg klein zijn", zegt De Wilde.





"Als je met je wagen het kanaal inrijdt, zijn er enkele dingen die je kunt doen", vult van den Dries aan. "Draai zo snel mogelijk je raam open en kruip uit de wagen. Je deur proberen te openen heeft geen zin door de druk. Gebruik ook je brandblusser die vooraan in je wagen ligt om je voorruit of achterruit in te slaan. Zijruiten krijg je toch nooit stuk."





Niet te veel nadenken

"Wij komen heel wat tegen tijdens onze interventies: ongevallen en zelfmoord, maar soms ook moord", zegt De Wilde. "Zo heb ik eens meegemaakt dat het lichaam van een vrachtwagenchauffeur in stukken was gehakt en dat zijn lichaamsdelen in het kanaal waren gedumpt. Tijdens de zoekacties heb ik een arm en een elleboog gevonden." De brandweermannen geven toe dat hun job niet evident is. "Je mag niet te veel nadenken en je volgt de procedures. Maar nadien besef je maar al te goed wat voor doodstrijd de slachtoffers hebben gevoerd", klinkt het nog bij van den Dries.