“We eten normaal gezien niet met onze handen, maar vandaag is het leuk om onze tien geboden te gebruiken” Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) trok haar kookschort aan voor vzw Corvia SZM

11 april 2019

10u12 0 Brussel Vzw Corvia, die met daklozen en mensen in armoede werkt organiseert elke woensdag een kookles met verschillende thema’s. Je kan de vzw steunen door mee te koken of te eten.

Elke woensdag organiseert vzw Corvia een kookles met verschillende thema’s. Zo kan je eten bereiden op een goedkope manier, met restjes, met seizoensproducten, of met basisproducten. Gisteren is de vzw naar gemeenschapscentrum Contact in Sint-Pieters-Woluwe afgezakt. Het thema was fingerfood. Geen bestek te bespeuren op tafel, maar wel een heerlijk menu. Opgevulde eitjes en witloof was het aperitief. Daarna was er een soep op basis van seizoensgroenten en het hoofdgerecht bestond uit bladerdeeg gevuld met zoete aardappelen, courgette en kip. De zoete afsluiter was een stuk taart.

Ook Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld), meter van vzw Corvia, trok gisteren haar kookschort aan. “Het is belangrijk om met mensen in armoede te praten,” vertelt parlementslid Dejonghe aan onze fotograaf, Dieter Nijs, “zo kom je te weten hoe hun situatie is en kan je daar begrip voor brengen.” Elke woensdag kan je vzw Corvia steunen door mee te koken of te eten.