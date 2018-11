“Waar blijft die tram?” Mobiliteitsprobleem rond Thurn & Taxis groeit aan door nieuwe bouwprojecten Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

21 november 2018

13u40 1 Brussel In de wijk op en rond de site van Thurn & Taxis volgen nieuwe projecten elkaar in ijltempo op. Dinsdag werd opnieuw een bouwproject voorgesteld waarbij de KBC-gebouwen aan de Havenlaan plaats zullen maken voor nieuwe appartementen, horeca en een crèche. “En toch is die lang gevraagde tram nog steeds niet in zicht”, aldus de verontruste buurtbewoners die de mobiliteitsproblemen onder druk van alle projecten zien toenemen.

De afgelopen jaren heeft de buurt op en rond de site van Thurn & Taxis al een grote transformatie ondergaan. Het ene project is nog niet afgerond of het andere staat al klaar. “Eerdere mobiliteitsstudies toonden aan dat vanaf 50 procent van de ontwikkelingen op de Thurn & Taxis site een tram absoluut noodzakelijk is. Maar hierbij wordt geen rekening gehouden met de andere ontwikkelingen rond de site”, legt Wannes Demarcke van het wijkcomité Quartier Libérateurs uit.

Toevloed aan wagens

De eis van de buurtbewoners is duidelijk: “Stop met die projecten zolang er geen oplossing is voor het openbaar vervoer”, aldus Demarcke. De verschillende bedrijven trekken elke dag honderden ambtenaren naar de wijk die op een steenworp van het Noordstation ligt. “KBC, de Vlaamse Overheid, Thurn & Taxis, … Elk bedrijf legt zijn eigen shuttlebus in vanuit de Noordwijk in. Dat is geen oplossing op lange termijn”, vindt Demarcke. Bovendien ontstaan er opstoppingen door de toevloed aan wagens in de richting van de Thurn & Taxis site. “Met de opening van de nieuwe school in de oude tabaksfabriek St. Michel in de Picardstraat zal de situatie er niet op verbeteren”, vreest de buurtbewoner.

De oplossing voor de massale toestroom aan mensen naar deze buurt is voor hem dan ook zonneklaar: “De tram kan in deze situatie meer capaciteit bieden.” Concreet vragen de wijkcomités samen met Bral, de stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel, een tramlijn die het Noordstation met de wijk verbindt. “Wij pleiten voor een tram die van het Noordstation via de Picardbrug tot aan de metrohalte Belgica rijdt”, licht Demarcke toe.

Geduld wordt op de proef gesteld

Ook Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet (sp.a) heeft zich al voor deze piste uitgesproken. “We zijn blij dat hij de stap gezet heeft om een studie bij de MIVB te bestellen”, aldus Demarcke. “Maar we willen nu vooral dat de politiek snel reageert. Het duurt een aantal jaar vooraleer een tramlijn er ligt. Het is dus belangrijk dat er nu een beslissing valt.”

De woordvoerder van minister Smet, die het voorstel voor het nieuwe tracé mee op tafel legde, laat weten dat de studie van de MIVB nog loopt. “We hopen dat die in het beste geval eind dit jaar kan worden afgerond. We zien echt een groot publiek voor deze tramlijn. Van zodra de resultaten van de studie bekend zijn, zal de minister hiermee naar de regering trekken om de volgende concrete stappen te zetten.”