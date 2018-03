"Vorst wordt stilaan vuilnisbak van Brussel" BUURT VREEST VOOR VEILIGHEID EN PROTESTEERT TEGEN OPEN JEUGDINSTELLING FREYA DE COSTER

20 maart 2018

02u26 0 Brussel Buurtbewoners van Vorst klagen de komst van een open jeugdinstelling aan. Ze vrezen voor de veiligheid van hun kinderen en hun buurt. Maar de Franse Gemeenschap bedaart de gemoederen. "Een open instelling, betekent geen open deuren. Het gaat bovendien niet om zware criminelen, maar jongeren met problemen."

In het oude gebouw van het Victor Horta Atheneum op de Brusselsesteenweg opent in de toekomst een open jeugdinstelling. Die zal plaats bieden aan 20 jongens en 10 meisjes. "Wallonië kent al zes jeugdinstellingen, maar geen enkele in Brussel", zegt minister van Jeugdzorg Rachid Madrane. "50 procent van de jongeren in de instellingen komt nochtans uit de hoofdstad. We compenseren dit plaatsgebrek met de oprichting van een instelling in Vorst." Sommige bewoners en handelaars reageerden echter geshockeerd toen ze het plan vernamen. Zij zien de komst van een open jeugdinstelling niet zitten en lanceerden een petitie.





Delinquenten

"De burgemeester beweert dat hij de inwoners via een brief en infomoment heeft ingelicht, maar daar is niets van aan", briest Sophie Michez, buurtbewoonster en moeder van twee kinderen. "We moesten dit via de pers ontdekken. De veiligheid van onze kinderen en onze wijk komt in het gedrang. Vlak achter het gebouw ligt een park, waar kinderen dagelijks komen spelen. Deze delinquente jongeren zullen zich vrij door onze straten bewegen. Het laatste wat ik wil, is dat mijn kinderen met hen in contact komen. Wij hebben geen nood aan deze bevolking in onze wijk." Minister Madrane begrijpt de reactie niet. Hij benadrukt dat de jongeren niet zomaar vrij binnen en buiten mogen lopen. "Een open instelling staat niet gelijk aan open deuren. De instelling fungeert als een internaat voor jongeren vanaf 14 jaar met problemen, die een moeilijke thuissituatie kennen. Elk kind krijgt een persoonlijke begeleider en zal de instelling enkel onder begeleiding verlaten, als ze naar huis of naar school vertrekken. Dit project is trouwens goed voor de buurt. Ook zij hebben nood aan brood, melk, boeken. De handelaars zullen hier mee van genieten."





Vuilnisbak van Brussel

Toch hadden de buurtbewoners een andere invulling voor het gebouw in gedachten. "Vorst kent al twee gevangenissen, nu zou er ook een open instelling bijkomen? Vorst wordt stilaan de vuilnisbak van Brussel. Het gebouw zou beter dienst doen als crèche of culturele instelling. Wat me nog het meeste zorgen baart is de opening van een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd in de instelling en moet toegang bieden tot alle Vorste sportverenigingen. Maar ik wil niet dat mijn kinderen zich mengen met deze groep", aldus Michez. Burgemeester Marc-Jean Ghyssels bevestigt dat het idee van een gemeenschappelijk sportcomplex op tafel ligt. "Voor de delinquente jongeren is het belangrijk dat ze hun oude, negatieve milieu achter zich laten. Via sportactiviteiten en de nieuwe contacten, krijgen ze positieve invloeden die hen vooruit zullen helpen."