"Vooral om ons imago te beschermen" PAARDENKOETSIERS RIJDEN NIET UIT IN DEZE HITTE FREYA DE COSTER

06 augustus 2018

02u29 0 Brussel De toeristische paardenkoetsen van Brussel rijden tijdens de warmste dagen niet uit. Niet voor het welzijn van de dieren, wel voor het imago, zo blijkt. "Onze paarden kunnen deze hitte perfect aan, maar de mensen zijn overbezorgd."

Het is een bekend en graag gezien beeld: de geliefde paardenkoetsen die toeristen rondleiden door de straten van Brussel. Maar de voorbije tropische dagen verdwenen ze meermaals uit het straatbeeld. "Vorige week annuleerden we enkele rondleidingen, omdat de barometer boven 36 graden steeg", zegt Brusselse koetsier Thibaut Dentinne. De achterliggende reden voor die beslissing ligt niet zo voor de hand. "We namen de beslissing, niet omdat onze paarden de hitte niet aankunnen. Wel om ons imago als koetsiers te beschermen. Heel wat toeristen en inwoners zijn bezorgd over de dieren en denken dat we de paarden mishandelen door hen in de helse temperaturen te laten werken." Maar voor die bezorgdheid is absoluut geen reden", verdedigt Dentinne zijn collega's.





Eindigen in schaduw

"De paarden hebben eigenlijk geen last van de warmte en zweten nooit. Dat komt omdat ze, in tegenstelling tot andere steden, stappen in plaats van draven. Bovendien starten en eindigen we de rondleiding altijd in de schaduw. Het typische middeleeuwse karakter van Brussel maakt de stad ook een aangename plek voor paardenrondleidingen. De paarden wandelen continue door de smalle steegjes, waar steeds wind doorheen waait en voldoende schaduw heerst." Toch krijgen de koetsiers de voorbije dagen de wind van voren. Ofwel van mensen op straat, ofwel via sociale media. Vorig jaar werd er zelfs een petitie gestart in Frankrijk om paardenkoetsen uit Brussel te bannen. Paarden in deze hitte een kar met toeristen laten trekken, zou naar hun mening onmenselijk zijn. "De mensen die het meeste lawaai maken, kennen niets van paarden en hun gezondheid. We houden enorm van onze viervoeters en zouden hun gezondheid nooit in gevaar brengen." De komende dagen zijn de koetsiers van plan om de wandelingen gewoon te herstarten. Al voegt Dentinne toe dat de wandelingen tijdens deze warme dagen vroeger eindigen. "De paarden verdienen een koele douche en dat neemt tijd in beslag. Dus sturen we hen al om 5uur naar de stallen." De koetsiers treffen ook andere maatregelen om de paarden in topconditie te houden. Zo verdienen de viervoeters na hun werk een dagje vrijaf en krijgen ze tijdens hun rondrit van anderhalf uur een extra pauze aan de Beurs. "Daar krijgen de paarden vijf minuutjes rust en kunnen ze aan de fontein op het Sint-Niklaasplein hun dorst lessen. Ook bij vele andere Brusselse fonteinen is er voldoende verfrissing voorhanden. Maar we merken dat ze soms zelfs weigeren te drinken. Je ziet maar, last hebben ze echt niet."