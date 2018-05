"Vondelingenluik had baby kunnen redden" VZW CORVIA STELT ZICH VRAGEN NA GEVONDEN LICHAAMPJE IN JOSAPHATPARK SILKE VANDENBROECK

23 mei 2018

02u57 0 Brussel Zou de baby die zondag gevonden werd in het Josaphatpark nog leven als de burgemeester de vondelingenschuif in Evere niet gesloten had? Dat vraagt de vzw Corvia zich af. De organisatie trok naar de Raad van State om de vondelingenschuif alsnog te openen.

Het levenloze lichaampje van de baby werd zondagavond in een struik in het Josaphatpark gevonden. De politie vond geen directe sporen die meer konden vertellen over de doodsoorzaak of de identiteit van het kindje en de ouders. Ook uit de autopsie kon de wetsdokter nog niet veel afleiden. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om een meisje gaat, geboren na zes à zeven maanden zwangerschap", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het parket van Brussel. "Bijkomend onderzoek zal moeten uitwijzen of de vroeggeboren baby dood geboren is of overleden is na de geboorte." Het onderzoek kan nog enkele weken in beslag nemen. Voorlopig blijven ook de ouders spoorloos.





Vzw Corvia grijpt de gebeurtenis aan om het belang van een vondelingenschuif te benadrukken. In september probeerde de organisatie een luik te openen in Evere waar moeders anoniem hun baby te vondeling kunnen leggen.





Luik verzegeld

Maar dat was buiten de burgemeester van Evere gerekend. Pierre Muylle liet immers een dag later de vondelingenschuif verzegelen. Vzw Corvia stapte naar de Raad van State om alsnog het luik in werking te brengen. "De plaatsing van het luik is legaal", zegt Aline Duportail, voorzitster van vzw Corvia. "Maar een kind te vondeling leggen is dat niet. Daarom heeft de burgemeester het recht de schuif te weigeren."





In Antwerpen bestaat wél een vondelingenschuif. Daar sloot de organisatie Moeders voor Moeders en akkoord met de gemeente en de politie om het vondelingenluik stilzwijgend toe te laten. "Moeders staan soms met hun rug tegen de muur door hun financiële situatie, hun geloof of relatie. Ze kunnen of durven geen gebruik maken van de bestaande medische structuren. Een vondelingenschuif biedt hen de kans anoniem te blijven. Als ze geen andere uitweg zien, is een vondelingenschuif altijd beter dan een vuilnisbak of struik."





Of het babymeisje in het Josaphatpark te vondeling werd achtergelaten, is nog niet duidelijk. "Niemand weet op dit moment wat er zich exact heeft afgespeeld. Onze schuif bevindt zich op 700 meter van de plek waar de baby is teruggevonden. We kunnen niet anders dan de vraag stellen of het meisje nog had geleefd als de vondelingenschuif wél open was."





Toch blijft de burgemeester achter zijn beslissing staan. "Er zijn voldoende legale oplossingen, zoals adoptie. Een vondelingenschuif geeft een fout signaal", aldus Muylle. Het is dus wachten op de beslissing van de Raad van State.