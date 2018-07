"Voetbadjes en waterijsjes à volonté!" WOONZORGCENTRA NEMEN EXTRA MAATREGELEN TIJDENS HITTEGOLFPLAN FREYA DE COSTER DIMITRI BERLANGER

26 juli 2018

02u43 0 Brussel Met temperaturen rond de dertig graden is het voor iedereen puffen en zweten, ook voor de ouderen in de woonzorgcentra. De directie en het personeel nemen dan ook maatregelen om voor wat verkoeling te zorgen.

"Doe ze nog eens vol!" Een twaalftal bewoners van woonzorgcentrum Hestia in Wemmel hebben even helemaal geen last van de hitte. Ze zijn samen aan het pootjebaden op het schaduwrijke terras en drinken intussen een glaasje water of limonade. Het hittegolfplan werd afgekondigd, en dan moet er extra aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen. Dus liet men voor de gelegenheid drie plastic schelpen vollopen met deugddoend fris water waar ook een aantal kermiseendjes in ronddobberen. "Ik kan niet goed tegen de hitte. Zo'n badje doet deugd", lacht Maria (88). "Ik drink elke dag een fles water leeg. Al moet ik toegeven dat ze er mij wel telkens moeten aan doen denken..."





"Op de kamers is het puffen", zegt Anne-Marie Sirjacobs (88). "'s Nachts slaap ik moeilijk. Dan lig ik in mijn bed zonder laken over mij. Ik neem zelfs midden in de nachts af en toe een voetbadje als ik niet kan slapen."





Al weken van kracht

"We hebben een hitteplan dat elk jaar wel eens een paar keer in werking treedt", zegt directrice Klaartje Joostens. "De afgelopen jaren was het plan maar enkele dagen van kracht, nu al weken. Toch houden we iedereen ook nu koel en fris. Zo hebben we grote hoeveelheden waterijsjes ingeslagen die we onze bewoners geregeld aanbieden. Zo krijgen ze tegelijk water én suiker binnen."





Ook bij woonzorgcentra De Wand in Laken is het hittegolfplan van kracht en wordt er extra aandacht besteed om de bewoners te hydrateren. "We bieden tijdens de koffietoer gekoelde dranken als zelfgemaakte ijsthee, muntgrenadine en water met citroen en munt aan. Variatie doet meer drinken", zegt directeur Filip Van de Venster. "Onze activiteiten buiten worden ofwel geschrapt, ofwel verplaatst naar de ochtend, zoals de wandelingen. En onze nachtdienst zet 's nachts alle ramen in de gang open, zodat er wat verluchting is. Op de kamers kunnen we geen airco zetten, want dan riskeren de bewoners ziek te worden of een longontsteking op te lopen. Maar in de salons en restaurants is het koel."





Geen honger

"Als oudere valt mijn honger- en dorstgevoel weg", zegt bewoonster Paula D'Haene (93), die van een muntgrenadine geniet. "Ik moet mezelf forceren om te drinken. Gelukkig krijgen we watermeloen."





"Eigenlijk heeft het personeel meer last van de warmte dan de ouderen", zegt ergotherapeut Laure De Troyer van woonzorgcentra Hestia nog. "Iemand wassen is bijvoorbeeld vrij inspannend. De bewoners doen het gewoon nog wat rustiger aan dan anders."