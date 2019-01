“Vlaanderen naar Brussel halen” met nieuwe website van Muntpunt Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

15u57 0 Brussel Een schooluitstap organiseren in Brussel moet voortaan makkelijker verlopen dankzij de nieuwe website van Muntpunt. Hierop worden alle Nederlandstalige stadsverkenningen voor scholen in een handig overzicht gegoten.

Met de nieuwe website hoopt Muntpunt scholen warm te maken om op uitstap te komen in de hoofdstad. Brusselvoorscholen.be geeft een overzicht van de Nederlandstalige stadsverkenningen samen met alle praktische info en wil er op die manier voor zorgen dat Vlaamse kinderen van jongs af aan de stad leren kennen. “Onbekend is vaak onbemind. Wij helpen leerkrachten hun weg vinden in het brede Brusselaanbod en alvast een stukje van het onbekende in Brussel bekend te maken. We hopen dat zo veel mogelijk leerlingen op jonge leeftijd kennis maken met onze bijzondere hoofdstad en onze liefde voor Brussel gaan delen,” zegt Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt. “Op die manier willen we Brussel promoten in Vlaanderen en Vlaanderen ook naar Brussel halen.”

De website focust zich op leerkrachten van het lager maar ook van het secundair onderwijs.