'Trump not welcome' vinden 1.400 betogers MANIFESTATIE TEGEN KOMST VAN AMERIKAANSE PRESIDENT SILKE VANDENBROECK

09 juli 2018

02u34 0 Brussel Zo'n 1.400 betogers zijn zaterdag door de straten van Brussel getrokken om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump voor de NAVO-top van 11 en 12 juli. "Trump staat symbool voor de oorlogspolitiek," klinkt het. De manifestatie verliep zonder incidenten.

"Komende woensdag begint de NAVO-top, waar verschillende regeringsleiders bij elkaar zullen komen", zegt Ludo De Brabander, woordvoerder van het platform 'Trump Not Welcome'. "Met de manifestatie willen we aantonen dat we absoluut niet akkoord gaan met het beleid van de NAVO en van de Amerikaanse president Trump. Ze duwen ons in een zeer militaire richting, want ze vragen aan verschillende landen om hun defensiebudget op te krikken. Wij zijn van mening dat dat geld beter geïnvesteerd kan worden in andere zaken, zoals de armoedebestrijding en een humaan opvangbeleid." Ook politica Mieke Vogels (Groen) was van de partij. "President Trump is een verschrikkelijk mannetje. Bovendien vind ik het erg arrogant van hem dat hij naar hier komt om met zijn vingertje naar België te wijzen en te eisen dat we meer geld moeten investeren in wapens. Dat is zo intriest. Ik betoog al 35 jaar tegen wapens en wapenhandel en het is nog altijd even erg. We mogen er niet aan toegeven. Dat is de boodschap die ik vandaag meedraag", aldus de politica. Daarnaast zijn de initiatiefnemers ook erg verontwaardigd over het immigratiebeleid van de Amerikaanse president. "Het is zo'n onmenselijke beleid", gaat woordvoerder De Brabander verder. "Het wordt gesymboliseerd door kinderen die in kooien worden opgesloten. Een beleid dat ook voet aan de grond heeft in Europa. Wij willen bruggen bouwen, geen muren."





Amnesty

Maar liefst 70 organisaties namen deel aan de manifestatie, waaronder Amnesty International. "Wij lopen om verschillende redenen mee. Maar de voornaamste reden is dat wij tegen het opsluiten van mensen zijn - en dan voornamelijk kinderen. Elke persoon is op deze wereld gelijk geboren. We zouden dus allemaal gelijke rechten moeten hebben, waaronder ook het recht om degelijk te kunnen wonen in welk land dan ook. Waar je ook vandaan komt", zegt Maite Geuens van Amnesty International.





Het is de tweede keer op rij dat de manifestatie gehouden werd. Vorig jaar waren er maar liefst 9.000 betogers. "Dit jaar zijn het er een pak minder", geeft De Brabander toe. "De reden daarvoor is natuurlijk dat de zomervakantie net van start is gegaan. Maar desondanks sturen we hiermee een krachtig signaal naar de NAVO en Trump."