“Toen ik drie jaar geleden ging solliciteren bij NetBrussel, scheurden ze mijn CV voor mijn neus omdat ik een vrouw ben” SZM

10 april 2019

18u25 0 Brussel Staatssecretaris voor informatica en digitalisering Bianca Debaets en Staatssecretaris voor Openbare Netheid, Fadila Laanan kwamen vandaag samen met vrouwen van NetBrussel en MolenGeek om een stand van zaken te maken van hun vijfjarenplan tegen discriminatie op de werkvloer.

Vijfjarenplan

Het doel, vijf jaar geleden, was om meer vrouwen in de openbare diensten aan te trekken. Zo hebben Debaets en Laanan de taak gekregen om binnen hun bevoegdheid een “gender mainstreaming” beleid in te voeren. Volgens de raad van Europa moet dit beleidsprocessen (re)organiseren, verbeteren en ontwikkelen met het oog op gendergelijkheid. In de informatica-sector is het aantal vrouwen gestegen van 17 tot 23 procent. Bij NetBrussel zijn ze van geen vrouwen, een paar jaar geleden, naar 146 vrouwen van de 324 personeelsleden geëvolueerd.

NetBrussel

Een paar jaar geleden was er geen enkele vrouw die bij NetBrussel werkte. “Toen ik drie jaar geleden op een jobbeurs mijn CV had gegeven aan NetBrussel, hebben ze die voor mijn neus gescheurd.” Zo vertelt Laetitia, vuilnisvrouw in Brussel. Een paar maanden later kreeg ze een telefoontje van Actiris dat er wel plaats voor haar was. Na de invoering van het diversiteitsplan, werkten beiden staatssecretarissen inderdaad samen met Actiris om vrouwen aan te werven. Nu zijn van de 324 personeelsleden bij NetBrussel, 146 een vrouw .

Geen voorzieningen

“Voor de invoering van het diversiteitsplan, waren er ook gewoon geen voorzieningen,” vertelt staatssecretaris Laanan, “ er waren geen aparte douches of vestiaires.” Om gelijkheid op de werkvloer te creëeren, moet er ook nagedacht worden aan de noden van een vrouw. Anders maak je, volgens Laanan, die job onaantrekkelijk. Vrouwen en mannen zijn nu eenmaal biologisch anders, daar moet over nagedacht worden.

Stereotiepen

Laetitia zegt dat haar mannelijke collega’s het niet zo vreemd vonden toen ze als vrouw erbij kwam. “Ik doe alles wat een vuilnisman doet, ik draag de vuilniszakken en doe zelfs squats als ik vanachter op de vuilniswagen ben, je moet eens maar aan mijn armen en kuiten voelen” grapt ze. Vooral mannen op straat kijken raar naar haar op, soms durven ze er nog bij zeggen: “Dat is geen job voor een vrouw, wat doe je hier.”