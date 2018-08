'Tijgerliefhebbers' lichten goedgelovige kopers op 25 augustus 2018

Dieren-vzw Veeweyde waarschuwt voor mannen die in hun naam aan de deur geld komen vragen voor tijgers. De oplichters stellen zich officieel voor als leden van de Koninklijke Vereniging voor de Bescherming van Dieren Veeweyde. "Maar pas op, want het gaat hier over een zwendel. Wij kennen deze mensen niet en doen zelf nooit deur-aan-deur-inzamelingen," waarschuwt de vzw op haar Facebook-pagina. "Deze mensen vragen blijkbaar cash geld om tijgers te helpen." Afgelopen week werden ze opgemerkt op de Hugo Van der Goeslaan in Oudergem, in de De Fréwijk in Ukkel en in Elsene. (WHW)