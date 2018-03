"Tijd om scholen zichtbaarder te maken" OUDERCOMITÉS TIVOLI-WIJK VRAGEN KLEURRIJKE VLAGGENMASTEN FREYA DE COSTER

31 maart 2018

03u05 0 Brussel Verschillende oudercomités hebben het plan opgevat om in de Tivoli-wijk kleurrijke vlaggenmasten aan de scholen neer te poten. Die moeten de zichtbaarheid en dus verkeersveiligheid in de schoolomgevingen vooruithelpen.

"We willen in totaal 25 vlaggenmasten neerpoten", zegt Lotte Stoops, mama van twee kinderen die les volgen in de Sint-Ursulaschool. "Die moeten weggebruikers er op wijzen dat ze een school naderen. Hoe dichter je bij een school komt, hoe meer vlaggenmasten."





Het burgerparticipatieproject werd gelanceerd in samenwerking met een groep ouders van de scholen in de Dieudonné Lefevrestraat en Molenbeekstraat. De huidige mobiliteitssituatie aan de scholen is volgens hen onhoudbaar. "In een straal van amper één kilometer vind je hier vijf scholen", legt Stoops uit. "Dagelijks rijden heel wat weggebruikers door de straten, waaronder ook zwaar vrachtverkeer. Bovendien heeft de MIVB beslist om geen bussen meer door de straat te sturen omdat de hobbelige kasseiweg te belastend zou zijn voor de rug van de chauffeurs. Met als gevolg dat de straat 's ochtends overspoeld wordt door auto's en dubbelparkeerders. Ik kan mijn kinderen onmogelijk nog met de fiets naar school brengen. Ik heb niet genoeg ogen om hen allebei nog in de gaten te houden."





"Begrijp ons niet verkeerd", pikt Jens De Schutter in. "Wij zijn absoluut niet tegen vrachtwagens, integendeel. Maar de stad moet de infrastructuur dringend beter afstemmen én de zichtbaarheid van de scholen moet omhoog."





Met vlag en wimpel

De ouders besloten om zelf de touwtjes in handen te nemen en dienden het burgerparticipatieproject 'Met vlag en wimpel' in. Als dat project voldoende stemmen krijgt en goedgekeurd wordt, zou er 20.000 euro voor vrijgemaakt worden. "De masten zullen fluorescerend zijn, zodat ze ook 's avonds goed opvallen", legt De Schutter uit. "Aan elke paal hangen we ook kleine vlaggetjes, waarmee kinderen en ouders al zwaaiend het zebrapad kunnen oversteken. De school kan de masten bovendien gebruiken als tentoonstellingsdisplay of kapstok voor verloren voorwerpen. Via deze zichtbare acties hopen we het gedrag van automobilisten te veranderen. We zijn onze zaak al vaak gaan bepleiten bij het stadsbestuur, maar er kwam weinig schot in."





Volgens schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) is er verbetering in zicht. "Nog voor de zomer starten de werken in de Lefevrestraat. Die wordt geasfalteerd en de voetpaden heraangelegd. Aan beide kanten komen ook fietspaden, waarvan één verhoogd."





Stemronde

Vanaf volgende week kunnen Brusselaars stemmen op de verschillende voorgestelde projecten in het kader van burgerparticipatie. Die stemronde eindigt op 15 april. "Maar of we nu voldoende stemmen halen of niet: we willen het project sowieso verwezenlijkt zien", besluit De Schutter.