"Steun helpt agressie verwerken" SLACHTOFFERS JEROEN EN NICOLAS OP BIJEENKOMST TEGEN HOMOFOOB GEWELD ROBBY DIERICKX

04 juni 2018

02u33 0 Brussel Zowat tweehonderd mensen hebben zaterdagmiddag actie gevoerd tegen homofoob geweld in Brussel. Ook Jeroen De Corte en Nicolas Juan Nalinne, die vorige week maandag in elkaar getimmerd werden door hun onderburen, tekenden present. De gemeente wil slachtoffers en daders rond de tafel krijgen.

"Wat we maandagavond meemaakten, kunnen we nog steeds niet vatten", liet Jeroen De Corte uit Schaarbeek afgelopen zaterdag tijdens de bijeenkomst tegen homofoob geweld weten. Hij en zijn vriend Nicolas werden naar eigen zeggen zonder aanleiding aangevallen door hun onderburen. "Eerst werd ik afgetuigd door twee broers en hun vader", doet Jeroen het verhaal. "De moeder vond er niets beters op dan haar zonen en haar man aan te moedigen om me te blijven slaan. Uiteindelijk haalde een groepje allochtone toeschouwers het drietal van me af. Ik kreeg nog allerlei verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Nadien kwam mijn vriend toegesneld om me te helpen, maar hij onderging dezelfde agressie. Een toevallige voorbijganger op een fiets die het hele gebeuren gadesloeg, riep dat ik hier maar nooit had moeten komen wonen en beter zou verhuizen. In een eerste opwelling zei ik dat we dat dan maar zouden doen." Maar ondertussen denken Jeroen en Nicolas er helemaal anders over. "Alle steunbetuigingen die we de dagen na de aanval kregen, hebben ons gesterkt", aldus nog Jeroen. "Ook de massale opkomst van vandaag doet ons bijzonder veel deugd. De gemeente Schaarbeek liet ons inmiddels weten dat er met ons rond de tafel gezeten zal worden en daar gaan we op in. Verhuizen is daardoor niet langer een optie."





Graham Peel, de organisator van de bijeenkomst voor het Noordstation, was tevreden over zijn initiatief. "Tijdens de Belgian Pride, die twee weken geleden georganiseerd werd, dachten we dat onze boodschap goed begrepen was", aldus Peel. "Maar sindsdien waren er maar liefst drie gevallen van agressie tegen holebi's. Discriminatie en homofobie hebben geen plek in Brussel. Ik geloof niet dat iedereen van mekaar moet houden, maar we moeten wel respect hebben voor elkaar."





Klacht ingediend

Jeroen en Nicolas dienden ondertussen een klacht in tegen hun onderburen en gaan dinsdag op gesprek bij de gemeente Schaarbeek. "Onze bemiddelingsdienst zal na de slachtoffers van het homofoob geweld ook de daders uitnodigen voor een onderhoud", zegt schepen van Gelijke Kansen Adelheid Byttebier (Groen). "Als ze daarop ingaan, willen we hen nadien samen met Jeroen en Nicolas rond de tafel krijgen om de problemen op te lossen."





Ondertussen probeert het homokoppel de agressie nog steeds te verwerken. "De steun helpt daarbij, maar neemt niet weg dat we met een zekere angst over straat lopen", aldus nog Jeroen. "Hopelijk kan het ooit anders."