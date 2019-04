‘Steerco Poelaert’ begeleidt renovatie justitiepaleis WHW

02 april 2019

15u39 0 Brussel De Poelaertstichting, Regie der Gebouwen en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben de officiële stuurgroep ‘Steerco Poelaert’ opgericht. Die moet de renovatie van het Brussels Justitiepaleis begeleiden.

De renovatie van het imposante justitiepaleis is een werk van lange adem. Pas ver in het volgende decennium mogen realistisch gezien resultaten verwacht worden. Een moeilijk proces, waarbij elke hulp welkom is. Daarom werd een steungroep opgericht. De ‘Steerco Poelaert’ heeft als missie om een betere communicatie en uitwisseling van informatie uit te werken. De groep moet ook ondersteuning bieden in de lange moeilijke administratieve procedures. Het is een plaats voor discussie maar ook voor vooruitgang. Hij moet op vaste tijdstippen samenkomen en zal een jaarlijks roterend voorzitterschap hebben naar taalrol.

Samenstelling

De groep bestaat uit twee vertegenwoordigers van de Poelaertstichting, en telkens één van de Regie der Gebouwen, de beleidscel van de minister belast met de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie, de beleidscel van de Minister van Justitie, het Brussels Gewest, de Brusselse minister-president, de Stad Brussel, de burgemeester van Brussel, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, en het Team Poelaert.

Vrijwilligerswerk

De leden van Steerco Poelaerts nemen hun opdracht vrijwillig op en krijgen hiervoor geen verloning, benadrukt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “We moeten nu eens echt voortgang maken met het Justitiepaleis in Brussel. Iedereen weet dat ik dat gebouw een goed hart toedraag, anders had ik in 2016 niet al geijverd om de hoogste justitiële diensten met inbegrip van de strafketen in het gebouw te bewaren.De Poelaertstichting zal via de stuurgroep nauw worden betrokken bij een goede opvolging van de werkzaamheden. Alles begint met mensen samenbrengen, dan kunnen we wonderen verrichten”, aldus de minister.