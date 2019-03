‘SS-Cipiers’ moeten niet zelf naar de cel 14 cipiers van de gevangenis van Vorst veroordeeld voor wantoestanden WHW

27 maart 2019

16u03 0 Brussel Veertien cipiers van de gevangenis van Vorst zijn veroordeeld tot celstraffen met uitstel voor het onmenselijk behandelen van gedetineerden. De gevangenisdirectrice kwam weg met de opschorting. Het merendeel van de beklaagden kondigde meteen aan in beroep te gaan.

Veel gelukkige gezichten waren er niet te zien na het voorlezen van het vonnis. Het merendeel van de 22 beklaagden werd veroordeeld tot een celstraf met uitstel. Een nachtmerrie, aangezien dit een vermelding op hun strafregister en dus het verlies van hun job inhoudt. “Ridicuul. Ik ga in beroep”, sisten enkele cipiers vooraleer ze het justitiepaleis uitstormden.

Er moet rekening gehouden worden met de moeilijke werkomstandigheden in de gevangenis Rechter

Ook bij het Brussels parket zullen ze niet onverdeeld gelukkig zijn. Vijf mensen werden vrijgesproken. Verder waren er effectieve celstraffen tot 5 jaar gevorderd voor de zogenaamde ‘SS-cipiers’, die werkzaam waren in vleugel D van de gevangenis, maar die termijn werd ingeperkt van 2 tot 20 maanden. Bovendien werd elke celstraf met uitstel uitgesproken. Geen enkele cipier komt dus aan de andere kant van de tralies terecht. “Er moet rekening gehouden worden met de moeilijke werkomstandigheden in de gevangenis”, verklaarde de rechter de toch wel milde straffen.

Middeleeuwse gevangenis

Tegen Leo Scheelen (58) was een celstraf van 20 maanden gevorderd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij twee incidenten met een gedetineerde. Bij het ene incident werkte hij echter niet, het andere betrof een valse klacht van de gedetineerde. De rechter sprak hem dan ook vrij. Ondanks de immense opluchting kreeg hij toch een wrange smaak bij het aanhoren van de straffen die zijn collega’s kregen.

Volgens de rechter vernederden, sloegen en provoceerden ze in 2014 en 2015 verschillende gedetineerden. Zo werden er weddenschappen afgesloten over het aantal gevangenen dat de cipiers in één dag naar de isoleercel konden brengen. Daarnaast werd de elektriciteit in cellen soms plots afgesloten, of werd het water afgesloten terwijl een gedetineerde onder de douche stond. “Sommige feiten die hier op het proces besproken zijn, zijn gebeurd. Dat ontken ik niet", aldus Scheelen. “Maar ik vind de straffen zwaar overdreven. Er had meer rekening gehouden moeten worden met de specifieke context. Pas als je in het vak zit, kan je alles begrijpen wat er daar is gebeurd. Vorst is de moeilijkste gevangenis van het land. Het lijkt alsof je terug keer naar de middeleeuwen: in twee vleugels zijn er zelfs geen toiletten. Het maakte het er zeer moeilijk op voor gedetineerden -die veel nerveuzer zijn dan in ‘normale’ gevangenissen- en dus ook voor ons. Soms moet er dan kordaat ingegrepen worden.”

Deze straffen zijn zwaar overdreven. Vorst is de moeilijkste gevangenis van het land. We werken er in middeleeuwse omstandigheden. Leo Scheelen (58)

Nalatige directrice

De directrice van de gevangenis kwam weg zonder straf. Ze kreeg wel de opschorting. Zij stuurde een gevangene naar de isoleercel. Voor zijn eigen veiligheid, beweerde ze. Nalatig gedrag, volgens de rechter. Het slachtoffer zijn gezondheid zou een verblijf in de isoleercel immers niet hebben toegelaten. Zij gaat ook al zeker in beroep. “Men heeft onvoldoende rekening gehouden met de realiteit”, klinkt het ook bij haar advocaat Dimitri de Béco. “Er zijn te weinig dokters in Vorst, de gevangenis is gewoon niet in orde. Ze heeft haar best gedaan in moeilijke omstandigheden. Het is ook niet correct dat ze hier moet verschijnen met cipiers die hun boekje te buiten gingen.”