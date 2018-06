"Spijt dat we alleen vrouw hebben kunnen redden" TWEE HELDEN SPRINGEN WAGEN ACHTERNA DIE IN KANAAL BELANDT SILKE VANDENBROECK

05 juni 2018

02u53 0 Brussel Een man is zondagnacht om het leven gekomen nadat hij met zijn wagen in het kanaal van Willebroek is gereden aan de Vilvoordsesteenweg. In de wagen zat ook een 50-jarige vrouw. Zij kon gered worden door twee heldhaftige mannen, Ayoub Azzouz en Mohammed Snoussi. "Ik heb geen seconde getwijfeld", zegt Azzouz.

De Renault Mégane kwam uit de Albertstraat en reed de Vilvoordsesteenweg op. Om een nog onduidelijke reden draaide het voertuig niet af, maar botste het op de balustrade en verdween in het kanaal. Azzouz en Snoussi sprongen in het water en konden de vrouw redden. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De brandweer haalde intussen de man uit het water, maar na verschillende reanimatiepogingen overleed die.





"Ik arriveerde pas toen de wagen al in het water lag", vertelt de 30-jarige Azzouz. "Mohammed stond al aan de balustrade. Hij had buiten lawaai gehoord en had uit zijn raam gezien hoe de wagen in het water lag. Hij en enkele anderen probeerden de vrouw uit het water te halen vanop de oever, maar ze bleek te ver weg te zijn. Daarop besliste ik om in het water te springen waarop Mohammed mij volgde."





Touw

Samen met Snoussi probeerde Azzouz de vrouw boven water te houden. "We hebben zeker 15 minuten aan een metalen pijp in het water gehangen. Gelukkig is Mohammed ook in het water gesprongen, anders had ik de vrouw nooit kunnen vasthouden", zegt Azzouz. "Terwijl we daar lagen, probeerde ik haar wakker te houden door met haar te praten, iets wat ik geleerd heb tijdens een cursus bij het Rode Kruis. Na 15 minuten arriveerden de hulpdiensten. Een brandweerman gooide een touw naar ons om rond de vrouw te hangen. Een andere brandweerman sprong intussen in het water en via een ladder kon de vrouw gered worden. Tien minuten later haalden ze het levenloze lichaam van haar man boven."





"Ik heb nog even getwijfeld om achter de auto aan te duiken, maar die zonk veel te snel", gaat Azzouz verder. "Ik ervaar op dit moment heel wat emoties. Aan de ene kant ben ik blij dat ik de vrouw heb kunnen redden, maar aan de andere kant is het verschrikkelijk dat haar man is overleden."





Azzouz werd ter controle overgebracht naar het Brugmann-ziekenhuis in Schaarbeek. "Op zich viel de temperatuur van het water goed mee, maar nadien beefde ik van de kou. Uiteindelijk bleek alles in orde te zijn. Om 6 uur 's ochtends heb ik de familie ontmoet van de slachtoffers. Ze hebben me uitvoerig bedankt en uitgenodigd voor de begrafenis van hun vader", aldus de redder in nood.