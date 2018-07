"Sorry studenten, kotsleutel pas voor februari" OPENING NIEUWBOUWPROJECT VUB AL VOOR VIERDE KEER UITGESTELD FREYA DE COSTER

04 juli 2018

02u42 0 Brussel Het lijkt wel een straatje zonder eind. Het ambitieuze bouwproject XY aan de VUB loopt al voor de vierde keer vertraging op. Dat betekent dat zo'n 650 studenten in september nog steeds niet kunnen intrekken in de moderne koten.

Een nieuw auditorium, 14 nieuwe klaslokalen en een heuse Cultuurtoren voor theatervoorstellingen, workshops en een cultuurcafé, én maar liefst 650 nieuwe studentenkoten. Dat omhulst het nieuwbouwproject XY dat in september de deuren zou moeten openen. Toch is het aan de Triomflaan nog steeds een grote bouwwerf. En dus moet de VUB haar studenten met slecht nieuws de zomer insturen: hun beloofde verhuis naar de spiksplinternieuwe koten wordt wederom uitgesteld.





"Een groot bouwproject zonder vertraging, bestaat dat?", stelt bouwcoördinator Nancy Musschebroeck. "Al vanaf het begin was duidelijk dat de initiële datum, in 2016, niet gehaald zou worden. Vandaag zijn de meeste werken klaar, maar kleine details raakten niet tijdig af. Zo moet de gevelbekleding nog gebeuren en moeten we de wifi-hotspots nog installeren."





En dus krijgen de studenten pas in het tweede semester de sleutels van hun nieuwste stek. De VUB plant een verhuis tijdens de lesvrije week, na de examens. "Je kan de studenten onmogelijk in een bouwwerf laten intrekken", zegt Ludo Reuters van de dienst Huisvesting. "Dus stelden we hen op de hoogte dat de verhuis naar februari verschoven is." De studenten zelf komen niet in de problemen. "Zo'n 300 van hen verblijven momenteel in de Van Der Meeren-koten op de campus. Ze vallen dus niet zonder woning, maar blijven er gewoon enkele maanden langer. We hadden wel gehoopt om de nieuwe studenten, die zich dit academiejaar inschrijven, een nieuw kot aan te bieden. Met de nieuwbouw verdubbelt ons aanbod aan koten, van 300 naar 650. Jammer dat we die extra capaciteit volgend jaar niet kunnen benutten."





Rest van het gebouw

Niet alleen de koten, ook de rest van de bouw loopt vertraging op. Hoewel de eerste hoorcolleges in de nieuwe auditioria en de eerste theatervoorstellingen in de Cultuurtoren volgend academiejaar zouden plaatsvinden, lijkt het voorjaar van 2019-2020 nu de meest realistische datum. "We kunnen moeilijk in het midden van een semester de boel omgooien en alle lessen van lokaal wisselen, dus verschuift de opening naar volgend academiejaar", besluit Musschebroeck.