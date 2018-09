"Solidariteit is geen misdaad" HONDERD SYMPATHISANTEN STEUNEN VERDACHTEN 'MENSENSMOKKEL' WOUTER HERTOGS

07 september 2018

02u33 0 Brussel Twaalf personen moeten zich in november voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor mensensmokkel. Ze hielpen asielzoekers die in het Maximiliaanpark verbleven, maar gingen volgens het parket hun boekje te buiten. Absurd, klinkt het bij hulporganisaties. "Solidariteit is geen misdaad!"

Het proces doet al enkele maanden veel stof opwaaien. Aanvankelijk zou het plaatsvinden in Dendermonde, maar omdat de meerderheid van de beklaagden in het Frans berecht wilde worden, verhuisde het naar Brussel. Daar werd het gisteren dan ook ingeleid. Op 7, 8 en 9 november vindt de daadwerkelijke behandeling van het dossier plaats. De beschuldigden worden beticht van mensensmokkel en lid te zijn van een criminele organisatie.





Bij de twaalf beklaagden horen ook twee journalistes. Anouk Van Gestel, hoofdredactrice van het Franstalige vrouwenmagazine Marie Claire, bekommert zich al jarenlang om het lot van de transmigranten die naar Groot-Brittannië willen. Zo had ze een 16-jarige Soedanees leren kennen. De jongeman wilde naar Engeland en na lang aandringen belde ze collega Myriam Berghe, journaliste bij Femmes d'Aujourd'hui, op om hem te helpen. Een medebewoner van haar werd echter afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel, waardoor zowel Van Gestel als Berghe betrokken raakten. Het kan een zeer duur telefoontje worden, want beide dames riskeren tot tien jaar cel.





Simkaart

Een andere beklaagde, een sociaal assistente die zich inzette voor de vluchtelingen van het Maximiliaanpark, werd ook opgepakt. Zij moest zelfs twee maanden in voorhechtenis doorbrengen. Haar wordt verweten geld van migranten naar Afrika te hebben overgeschreven. Ook kocht ze een simkaart op haar naam voor een migrant die ze goed kende. Nog negen anderen zullen zich voor soortgelijke verhalen moeten verantwoorden.





Hulporganisaties zijn niet te spreken over de gang van zaken. Het proces leidde de afgelopen maanden dan ook tot een storm van protest. Op het Poelaertplein troepten gisterochtend om 8 uur dan ook een honderdtal mensen samen om hun steun te betuigen aan de twaalf beklaagden. Daarnaast stelden ze een platform voor. "'Solidarity is not a Crime' moet de beklaagden ondersteunen. Er komt ook een crowdfunding om geld in te zamelen voor zij die geen juridische ondersteuning kunnen betalen", klinkt het. De organisatoren noemen het "een politiek proces en een criminalisering van hulppogingen aan migrerende personen". "Dit proces is een poging om de golf van solidariteit, waarvan het burgerplatform een mooi voorbeeld is, te intimideren", klonk het waarna een luid applaus losbarstte. Vervolg begin november.