"Schone lucht, veilige schoolbuurt" 300 LEERLINGEN STEKEN SAMEN STRAAT OVER MET SIMPELE EIS FREYA DE COSTER

26 mei 2018

02u58 0 Brussel De 300 kleuters en leerlingen van de Sint-Jorisbasisschool zijn gisteren tegelijk de straat overgestoken. Daarmee roepen ze op om in te zetten op meer verkeersveiligheid en een schonere lucht aan de school. "Auto's zijn in Brussel belangrijker dan kinderen, volstrekt onlogisch!"

Met z'n 300 liepen de leerlingen vrijdagochtend in een cirkel over de Cellebroersstraat. Massaal staken ze de twee zebrapaden aan de basisschool over. Naar de chauffeurs die in de file stonden door de actie, riepen de kinderen dat ze een veiligere omgeving en schonere lucht willen. Ook 44 andere Brusselse scholen protesteerden op hetzelfde moment.





Rampzalige lucht

"De Cellebroersstraat is een schoolstraat, maar beschikt alleen over een fietssuggestiestrook", zegt Joost Vandecasteele, ouder van een leerling. "De automobilisten respecteren de zone dertig totaal niet en razen voorbij. Al sinds 2013 smeken we om maatregelen, zoals een afgesloten fietspad. Het enige wat tot nu toe gerealiseerd werd, is de plaatsing van de waarschuwingstotem."





In februari publiceerde Greenpeace hun studie 'Mijn school, mijn lucht' over de luchtkwaliteit in en rondom Belgische scholen. De rampzalige resultaten toonden dat rond 6 op de 10 Belgische scholen de luchtkwaliteit barslecht is. Sindsdien luiden zowel de ouders als de scholen de alarmbellen. Elke vrijdagochtend sluiten 45 Brusselse scholen onder het collectief Filter Café de straat af voor autoverkeer. "Ook de luchtkwaliteit van onze school werd gemeten en kreeg een slecht rapport", aldus Vandecasteele.





Via de actie vragen het oudercomité en de directie van de Sint-Jorisbasisschool dan ook om de straten rond de school voor en na schooltijd af te sluiten. "Dan pak je zowel de luchtverontreiniging als de onveiligheid rond de scholen aan", aldus Vandecasteele. "Aan de kleuterschool hebben de leerlingen zelfs geen zebrapad om over te steken. Parkeerplaatsen zijn er evenmin, dus parkeren auto's zich op het voetpad. Het enige wat we vragen, is een evenredig respect voor auto's en fietsers."





Beloftes

Schepen van Mobiliteit Els Ampe belooft maatregelen, maar vraagt tijd. "Het oudercomité van de Sint-Jorisbasisschool was een van de eerste die een veilig verkeersplan aanvroeg. We plaatsten al een potloodtotem en in de toekomst installeren we paaltjes die de fietsstrook afschermen." Ook de vraag naar schone lucht werd opgepikt. "De gemeente keurde de motie voor betere luchtkwaliteit goed. We bekijken welke straten tot schoolstraten worden omgevormd. We bannen ook de zwaar belastende diesel- en benzinewagens van het Brussels grondgebied. En erg belangrijk is de plaatsing van bomen. In de Cellebroersstraat planten we er sowieso extra aan."