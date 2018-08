"'s Avonds is respect voor homo's zoek" UITBATER HOMOBAR WIL EERSTE 'NACHTBURGEMEESTER' WORDEN FREYA DE COSTER

20 augustus 2018

02u28 0 Brussel Ronny Bekaert, eigenaar van de oudste homobar van Brussel trekt aan de alarmbel. "De aanvallen op homo's zijn nog nooit zo talrijk geweest", zegt hij. Hij wil een nachtburgemeester in het leven roepen, om te waken over de stad na zonsondergang.

"Ik durf de hand van mijn vriend in bepaalde zones niet meer vasthouden", zegt Ronny Bekaert (35). De eigenaar van La Réserve, de oudste homobar in Brussel, reageert op de gaybashing die afgelopen week in Gent plaatsvond. De agressie tegenover mensen met een andere seksuele geaardheid wordt ook in de hoofdstad steeds erger. "Elke week krijg ik of een van mijn klanten wel een nare opmerking naar het hoofd geslingerd. In het café voelen de klanten zich veilig, we steunen elkaar. Maar eenmaal buiten heerst een onveiligheidsgevoel."





Het blijft volgens Bekaert overigens niet bij verbale beledigingen. Zo zag hij al hoe een man voor zijn bar in elkaar geslagen werd en ook zelf werd hij al fysiek bedreigd. "Na een lange shift in de bar wilde ik ergens een hap eten. Een klant die net de deur kwam uitgelopen weigerde me binnen te laten. 'Vuile homo! Als je hier binnenstapt, is het om te vechten', riep hij, waarna hij een fles naar me wierp. Om een gevecht te vermijden, ontkende ik dat ik homo was. Sommige van mijn klanten durven geen aangifte doen, omdat ze zich niet willen outen. Ze vrezen dat ze anders nog meer slachtoffer worden van gaybashing."





Ombudsman

Bekaert is de situatie beu. Hoewel de politie volgens hem alles doet om de situatie leefbaar te maken, is het niet genoeg. Hij wil een nachtburgemeester in het leven roepen. "Die moet het aanspreekpunt vormen tussen café-uitbaters, het bestuur, de burgers en de politie. Hij is een soort ombudsman die waakt over de stad, de veiligheid en de klachten."





Al ziet Bekaert de veiligheid maar als een onderdeel van het takenpakket. Samen met een uitgebreid adviescomité moet de nachtburgemeester een beleid voor het nachtleven uitstippelen. "Steden als Amsterdam en Antwerpen hebben al een nachtburgemeester en dat werkt bijzonder goed. Het nachtleven in Brussel bruist, maar is niet gestructureerd. Kijk naar de Pride in Antwerpen, Amsterdam of Madrid. In Brussel is het evenement enorm gegroeid, maar ik merk dat het heel wat mensen niet bereikt. Tijdens het WK waren we de enige grootstad die geen groot scherm opstelde. Als we alle actoren rond de tafel krijgen, kunnen we een veilig en amusant nachtleven creëren."





Inclusie

"Bij de volgende legislatuur willen we het voorstel op tafel leggen", zegt staatssecretaris Bianca Debaets van CD&V. Bekaert, die tijdens de verkiezingen opkomt voor de CD&V, ziet zichzelf wel in de functie. "Inclusie zou uiteraard mijn prioriteit zijn. 's Avonds is respect en tolerantie ver zoek, maar Brussel is van en voor iedereen."