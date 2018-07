'Rubberkoning' veroordeeld voor corruptie 05 juli 2018

02u35 0 Brussel Rubberkoning Hubert Fabri (66), een van de allerrijkste Belgen, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

De uitgeweken Brusselaar werd veroordeeld voor een grote corruptiezaak en mogelijke omkoping van een Afrikaanse minister. In een eerdere zaak naar fiscale fraude vonden speurders geen bewijzen, maar ze stootten wel op een offshore constructie. Die blijkt in handen van Mariama Camara, de huidige minister van Landbouw in Guinee en voorheen baas van een groot overheidsbedrijf dat al jaren onderhandelt met het Socfin van Fabri over de exploitatie van lokale rubberplantages. Het gerecht kon na intensief onderzoek aantonen dat zes procent van alle betaalde gelden hoogstpersoonlijk in de zakken van de landbouwminister terechtkwamen. Actieve corruptie dus. Vijf andere beklaagden kregen dezelfde straf. Minister Camara kreeg 12 maanden cel met uitstel.





(WHW)