"Richt gebruikersruimtes in voor verslaafden" COMITÉ ALHAMBRA TREKT AAN ALARMBEL NA TOENEMENDE OVERLAST SILKE VANDENBROECK

12 april 2018

02u53 0 Brussel Comité Alhambra trekt opnieuw aan de alarmbel. De wijk heeft nog steeds te kampen met straatprostitutie en drugsproblemen aan metrostation IJzer. "Het probleem wordt alleen maar groter. Wij eisen structurele maatregelen", klinkt het bezorgd in een Facebookoproep van het comité.

"Sinds 2017 zitten we met een nieuw probleem in de wijk, namelijk drugsoverlast", zucht Jan Leerman van Comité Alhambra. "Toen metrohalte Berus werd opgekuist, verplaatsten alle druggebruikers en dealers zich naar metrohalte IJzer. Nu krijgen we dus niet alleen te maken met straatprostitutie, maar ook met de overlast van drugdealers. Hier zijn zowel daders als slachtoffers bij betrokken, daarom wilden we met een Facebookpost op onze pagina een debat op gang brengen om structurele maatregelen te eisen", zegt Leerman.





"Helaas bestaat er in België geen progressieve wetgeving rond prostitutie en drugs, waardoor die voor overlast blijven zorgen in woonwijken zoals de onze", staat er in het bericht van het comité. "We hopen dat er op regionaal en federaal niveau in de nabije toekomst een duidelijk kader komt. Volgens ons kan enkel zo de overlast in de woonwijken aangepakt worden."





Dweilen met kraan open

Comité Alhambra is ervan overtuigd dat de politie-acties niet voldoende zijn. Eind 2017 hield de politie vier weken lang doelgerichte interventies, die ook de heroïnegebruikers verdreef- tijdelijk, weliswaar. Leerman geeft toe dat de burgemeester, de lokale politie en de metropolitie hun uiterste best doen. "Al is het dweilen met de kraan open. Op lange termijn zijn de politie-acties geen oplossing. We ijveren met onze Facebookpost dan ook opnieuw voor veilige gebruikersruimtes. In een gebruikersruimte kunnen verslaafden op verschillende manieren begeleid worden terwijl ze hun drugs nemen. Maar de burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), heeft daar zijn twijfels over", zegt Leerman.





"We zijn er ons van bewust dat er problemen zijn in de wijk", reageert de woordvoerster van de Brusselse burgemeester, Maïté Van Rampelbergh. "Het dealen moet absoluut aangepakt worden, maar daarbij mogen we de gebruikers, slachtoffers van de drugsproblematiek, niet over het hoofd zien. Daarom zullen we nog meer politiepatrouilles en straathoekwerkers inzetten. Op lange termijn willen we effectief gebruik maken van gebruikersruimtes. Alleen is dat op dit moment nog illegaal. Op federaal niveau moet er bekeken worden wat er op regionaal niveau mogelijk is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) moet ons voor zulke ruimtes eerst een vergunning geven", aldus de woordvoerster.