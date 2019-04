‘Proces van de solidariteit’ pas in 2020 voor hof van beroep WHW

09 april 2019

14u16 0 Brussel De vier vrijwilligers die eerder werden vrijgesproken, nadat ze vluchtelingen onderdak hadden verschaft, verschijnen pas in 2020 voor het hof van beroep.

De zaak werd vanochtend ingeleid, maar omdat het openbaar ministerie nog een standpunt moet innemen over de beklaagden, werd de zaak uitgesteld naar 11 september. Dan zal beslist worden wanneer het proces voor het hof van beroep zal plaatsvinden.

Twaalf beklaagden verschenen begin november in het zogenaamde ‘proces van de solidariteit’. Onder hen enkele vrijwilligsters die migranten opvingen. Zo ook journaliste Anouk Van Gestel, die een 16-jarige Soedanees onderdak aanbood. Van Gestel is hoofdredactrice van het Franstalige vrouwenmagazine Marie Claire. Naast haar zat collega-journaliste Myriam Berghe van Femme D’aujourd’hui op het beklaagdenbankje. Zij ving al 55 migranten op. Van Gestel had haar gebeld met de vraag om hulp. Ze wilde de jongen op een zo veilig mogelijke manier laten doorreizen. “Hij mocht niet sterven, zoals elf andere jongeren die de poging waagden”, klonk het voor de rechter.

Naast de twee journalistes werden ook een sociaal assistente en een man die onderdak had geboden aan een dakloze illegaal vervolgd. Samen met acht anderen stonden ze terecht voor mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De vier werden vrijgesproken. De acht andere beklaagden kregen celstraffen met uitstel, behalve een man die verstek gaf en voor wie de straf dus onvoorwaardelijk is. Ze moeten samen enkele honderdduizenden euro boete betalen.