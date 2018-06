"Politie weigert auto terug te geven" GESTOLEN VOLKSWAGEN TERUGGEVONDEN IN LITOUWEN MAAR... FREYA DE COSTER

07 juni 2018

02u40 0 Brussel Al zes maanden proberen Omer Tepe en zijn neef Alisan de gestolen wagen van Omer te bemachtigen die in Litouwen werd teruggevonden. Tevergeefs, want een kafkaiaanse procedure en de Litouwse politie houden de reünie tussen eigenaar en auto tegen.

"Ik ben het kotsbeu", zegt Alisan. De rechtenstudent heeft voor de zoveelste keer een mail gestuurd naar de Litouwse politie, zonder enig antwoord te ontvangen. "Een jaar geleden werd de auto van mijn oom, een Volkswagen Sharan gestolen in Anderlecht. We gaven de diefstal meteen aan, maar maandenlang hoorden we niets van de politie. Tot we in januari plots een bericht ontvingen: onze auto was gevonden in Litouwen. De zaak was afgesloten en we mochten hem ophalen op het Litouwse politiebureau."





Kafka

Hun geluk was weergekeerd, dachten Omer en Alisan. Tot ze een mail kregen van de Litouwse politiecommissaris. Daarin stond dat de auto nog niet vrijgegeven mocht worden. De Belgische politie moest immers eerst nog enkele vragen beantwoorden. "Maar de Belgische politie vertelde dat daar niets van aan was. Volgens hen konden we onze auto zonder problemen oppikken", aldus Alisan.





Vervolgens begon een lange, vermoeiende en vooral frustrerende strijd. "In Litouwen hielden ze voet bij stuk. Meer zelfs, de politiecommissaris, ene Dalius Prakuraitis, reageerde gewoon niet meer."





Anoniem telefoontje

Maar dan kreeg het verhaal al helemaal een vreemde wending. "Zo'n drie weken geleden kreeg ik een anoniem telefoontje. 'Are you the person of the car?', klonk het. Eerst dacht ik dat er eindelijk schot in de zaak kwam, maar de stem aan de telefoon begon een onsamenhangend verhaal. Zij zouden mijn ooms auto gekocht hebben van 'een Marokkaan in Anderlecht' en beweerden de rechtmatige eigenaars te zijn. Hun verhaal hield geen steek. Toen ze plotseling 100 euro aanboden om de zaak te laten vallen, wist ik dat er iets niet klopte en hing ik in."





Alisan kan maar een iemand bedenken die zijn privé-nummer heeft doorgegeven: de Litouwse commissaris. "Ik vermoed dat deze mensen de ware dieven zijn, en onder een hoedje spelen met de Litouwse politie om de wagen te houden. Waarom zou die Prakuraitis ons anders zo aan het lijntje houden?"





Opluchting

Toch lijken de dagen van frustratie en onnodig veel gemail voorbij. Want na een mail van onze redactie, reageerde de Litouwse politiecommissaris Prakuraitis plots toch met goed nieuws. "Op 29 mei besliste de procureur om de wagen terug te geven aan Omer Tepe. Zodra de juiste documenten vertaald zijn, verwittigen we hem", schrijft hij in een mail.





Alisan is opgelucht, al blijft hij voorzichtig. "Pas als de wagen weer voor de deur staat, zal ik weer op twee oren kunnen slapen."