"Politie krijgt stenen naar het hoofd" PARKET OPENT DOSSIERS VOOR POGING DOODSLAG IN WIJK PETERBOS SILKE VANDENBROECK

17 april 2018

02u51 0 Brussel Het Brusselse parket heeft zeven dossiers geopend voor poging doodslag op agenten. Het gaat om feiten die in de voorbije maanden plaatsvonden aan de sociale flats in de wijk Peterbos. De agenten werden telkens van op de daken bekogeld met stenen.

Het parket neemt de feiten alleszins zeer ernstig. "Van op de daken van enkele sociale appartementsgebouwen werden meerdere keren stenen naar beneden gegooid, naar agenten die daar aan het werk waren", zegt woordvoerder Denis Goeman. "Dat is levensgevaarlijk. De eerste feiten dateren van januari, de laatste van vorige week. Er werd een onderzoek geopend om de daders te identificeren." Voorlopig is het nog niet duidelijk waarom er stenen naar de agenten geworpen werden, maar naar verluidt zit de verstandhouding tussen bewoners en politie in de wijk allesbehalve goed.





Dat er spanningen zijn met de politie, bevestigen heel wat buurtbewoners. "Ze komen hier elke dag patrouilleren en controleren dan ook heel wat inwoners van de wijk", zegt winkeluitbater Aziz Sharooh. "Vrijwel iedereen die het pad van de agenten kruist, moet er dan aan geloven - zelfs wanneer daar absoluut geen aanleiding toe is. Geen wonder dat de spanningen zo hoog oplopen. Zelf heb ik nog nooit problemen gehad met de politie, maar ik begrijp wel dat mensen reageren wanneer ze zo behandeld worden. Al keur ik de acties van deze individuen natuurlijk niet goed."





Cowboys

Ook de 18-jarige Wassim bevestigt dat de politie al eens hardhandig durft op te treden in de wijk. "Ze gedragen zich echt als cowboys", klinkt het. "Ze duwen mensen en schelden hen uit. Ze controleren echt iedereen. Zelfs ouders die gewoon op wandel zijn met hun kinderen. Ze worden dan gefouilleerd en moeten hun identiteitskaart tonen. Dat is toch onbegrijpelijk?" Wassim vermoedt dat de politie zo hardhandig optreedt vanwege het drugsprobleem dat de buurt teistert. "Natuurlijk zijn er hier problemen, maar die vind je evengoed in andere buurten in Brussel. De politie focust zich voornamelijk op onze wijk, maar we begrijpen niet waarom dat zo moet zijn."





De politiezone Brussel-Zuid wenst niet te reageren op de beschuldigingen van de buurtbewoners, maar geeft wel aan dat de patrouilles gewoon doorgaan. "Wij laten ons niet afschrikken door de incidenten van de afgelopen maanden", zegt woordvoerster Dorothée Catrysse. "Wij blijven ons werk gewoon doen." Eric Tomas (PS), burgemeester van Anderlecht, stelt dat het voorlopig niet duidelijk is waarom er problemen zijn tussen buurtbewoners en de politie. "Het onderzoek van het parket zal dat moeten uitwijzen. Hopelijk worden de daders gevat en vervolgd."