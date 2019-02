“Politie blundert, verdachten brutale ontvoering worden vrijgelaten” HA

08 februari 2019

15u07

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 0 Brussel Twee verdachten van een gewelddadige ontvoering in Brussel, zullen worden vrijgelaten. De advocaten van de beschuldigden ontdekten een kemel van een procedurefout in het onderzoek. Hun cliënten werden zonder dat ze een schriftelijk aanhoudingsbevel te zien kregen naar de gevangenis gestuurd, wat neerkomt op een onrechtmatige aanhouding, meldt Het Nieuwsblad.

Het duo zit in de cel op verdenking van ontvoering van een man eerder dit jaar in Vorst. De daders gingen erg brutaal te werk. Ze sleurden de vriendin van de man, die schulden zou gehad hebben, uit zijn wagen en reden er met het slachtoffer en zijn auto vandoor.

Speurders konden de ontvoerde man na doorgedreven onderzoek lokaliseren in een pand in Sint-Gillis. Daar werd op 17 januari 2019 in de vroege ochtend een inval gedaan. De speciale eenheden van de federale politie troffen er het slachtoffer aan. Hij was zwaar mishandeld, maar niet in levensgevaar.



Vijf verdachten werden opgepakt en van hun vrijheid beroofd. Twee van hen werden effectief aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van feiten van gijzeling, diefstal met geweld in bende en poging tot afpersing.

Het duo moest vandaag voor de rechter verschijnen, maar tijdens de zitting wezen Sven Mary en Romain Delcoigne, de advocaten van de beschuldigden, op een blunder van formaat.

Volgens de verdediging hebben hun cliënten nooit een schriftelijk arrestatiebevel onder ogen gekregen. Ze werden door de betrokken agenten enkel mondeling over het aanhoudingsbevel op de hoogte gebracht en zonder kopie van het aanhoudingsbevel naar de cel gestuurd, wat neerkomt op een onrechtmatige gevangenneming.

Als gevolg van deze procedurefout zullen de beschuldigden binnen de twintig dagen worden vrijgelaten.