'Politie aan elke school' op eerste schooldag 25 augustus 2018

02u28 0 Brussel Voor het vierde jaar op rij organiseert de lokale politie van de zone Brussel-Noord de actie 'Politie aan elke school'.

Naar aanleiding van de eerste schooldag zal op 3 september aan elke school van de zone Noord politie aanwezig zijn. "Het project is bedoeld om de eerste schooldag in goede banen te leiden en alles vlot te doen verlopen door de kinderen en hun ouders te sensibiliseren over gevaarlijk gedrag in het verkeer. Bepaalde kleine, onvoorzichtige handelingen kunnen immers dramatische gevolgen hebben", klinkt het bij Audrey Dereymaeker. "Breder gezien kadert deze actie in een algemene verkeers- en mobiliteitsaanpak die erop gericht is om de zwakke weggebruikers en de bestuurders te sensibiliseren over de gevaren op de weg, maar ook om repressieve acties te organiseren zoals wegcontroles die toegespitst zijn op de fenomenen dronkenschap, snelheid en drugsgebruik."





(WHW/RDK)