“Politici beslissen zelf wie sociale woning krijgt” ‘Le Logement Molenbeekois’ in opspraak na bezwarende inspectie Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

15u14 0 Brussel Brussels minister van Huisvesting, Céline Fremault (CDH) zei maandag na een bezwarende doorlichting van de openbare vastgoedmaatschappij ‘Le Logement Molenbeekois’ haar vertrouwen in het bestuur op. Zij heeft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) gevraagd om het bestuur tijdelijk over te nemen. Het dossier werd overgemaakt aan het Brussels parket.

Na klachten over ‘Le Logement Molenbeekois’, die 3.340 sociale huurwoningen beheert, had bevoegd minister Fremault eind 2018 een doorlichting besteld bij Ernst & Young (EY). De voorlopige resultaten van die audit lekten maandag al uit. Daarin leest de minister het bewijs van “ernstige tekortkomingen bij het beheer”. Concreet gaat het om opgestelde facturen tussen 2013 en 2017 waarvan meer dan de helft geen overeenkomstige bestelbon heeft. Daarnaast werd een leverancier aangewezen zonder dat daar een openbare aanbesteding aan voorafging, terwijl zijn facturen opliepen tot meer dan 300.000 euro per jaar. Op 31 december 2017 bedroegen de achterstallige huurinkomsten 2,2 miljoen euro en was er voor meer dan 500.000 euro aan huurgaranties niet overgemaakt. Bij de verloning van het personeel komen de toegepaste barema’s niet overeen met het behaalde diploma.

Gerechtelijk onderzoek

De minister vraagt de BGHM maatregelen te nemen: “Ik wil dat de bevoegdheden van de verschillende organen van de openbare vastgoedmaatschappij geschorst worden en dat de BGHM tijdelijk als vervanger optreedt.” Fremault drong erop aan dat de BGHM naar de procureur zou stappen om een gerechtelijk onderzoek op te starten naar de op twee na grootste vastgoedmaatschappij van het Brussels gewest. Ondertussen is het dossier in handen van het Brussels parket.

Onafhankelijk bestuur nodig

Volgens Emmanuel Brasseur, die zelf in Molenbeek woont en de situatie nauw opvolgt, knelt het schoentje bij het politieke bestuur van ‘Le Logement Molenbeekois’. “De leden van het bestuur zijn allemaal politici en worden verkozen op de gemeenteraad. Zij zijn niet onafhankelijk en komen voor belangenconflicten te staan”, zegt Brasseur. “De politici beslissen zelf wie een sociale woning krijgt toegekend. Dat kan gewoon niet. Bovendien zijn deze politici onbekwaam voor dit soort werk.” De oplossingen voor het probleem zijn volgens hem een centralisering van het beheer van alle Brusselse huisvestigingsmaatschappijen, een onafhankelijk bestuur en een grondige herfinanciering op gewestelijk vlak.

Niet op de hoogte

De bezwarende doorlichting komt voor Dirk De Block, gemeenteraadslid voor de PDVA in Molenbeek, niet als een verrassing. Hij stelt zelfs dat in mei 2018 het dossier dat alles aan het licht bracht al op tafel kwam te liggen bij de BGHM. De vraag is volgens hem waarom er toen niks aan gedaan is.

Voormalig burgemeester en huidig schepen in Sint-Jans-Molenbeek Françoise Schepmans, die ook in de raad van bestuur zit, zegt dat ze niet op de hoogte was van de problemen. Schepmans stelt wel dat ze eerder al een modernisering van de maatschappij had gevraagd. De voormalige burgemeester van Molenbeek benadrukt dat niet alleen de meerderheid, maar ook de oppositie bij ‘Le Logement Molenbeekois’ betrokken was. “Ik geloof echt dat het een probleem van beheer was. Je mag niet vergeten dat alle politieke partijen vertegenwoordigd waren. De meerderheid in de Raad van Bestuur en de oppositie als waarnemers”, verduidelijkt Schepmans.

Dat de gemeente onder haar burgemeesterschap niet ingreep, is volgens haar een kwestie van bevoegdheden. “Het is niet de gemeente die een budget geeft aan Le Logement Molenbeekois, dus wij moeten hen niet controleren. Het is het Brussels gewest en de BGHM die de voogdij hebben over de vastgoedmaatschappij”.