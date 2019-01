‘Plein Publiek’ binnenkort in Brussel WHW

06 januari 2019

12u19 0 Brussel Plein Publiek, een hippe Antwerpse uitgaansplek met restaurant in een serre, gaat nog dit jaar een tweede vestiging openen in Brussel.

Congé, de horeca- en eventonderneming achter Plein Publiek, Mercado en Meatpack kondigde het nieuws al aan op Facebook maar wilde verder nog geen details lossen. In Antwerpen is Plein Publiek al enkele jaren een hippe uitgaansplek. In een serre worden gratis feestjes gehouden, is er een restaurant en worden er concerten en kunsttentoonstellingen gehouden. Meer details zijn nog niet bekend.