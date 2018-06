"Personeel is hem kotsbeu" OCMW-WERKNEMERS STAKEN TEGEN 'INCAPABELE' DIRECTEUR RUSTHUIS FREYA DE COSTER

19 juni 2018

02u33 0 Brussel Het personeel van het Elsense OCMW heeft gisteren massaal gestaakt voor de poorten van hun gebouw. Ze eisen het ontslag van de directeur van het rusthuis Jean Van Aa.

Met grote hangsloten sloten de werknemers ostentatief het OCMW van Elsene af. Op de banners die ze aan de poorten hingen, was hun boodschap duidelijk te lezen: "Het personeel is het kotsbeu". In totaal protesteert een honderdtal werknemers tegen het beleid van de directeur van het rusthuis Jean Van Aa op de Bondaalsesteenweg. Die zou het personeel volgens de werknemers uitbuiten. "De directeur is niet capabel om het rusthuis te leiden", zegt Alain Happaerts van de christelijke vakbond ACV. "Hij verandert de uurroosters van het verzorgend personeel op de laatste minuut. Zij werken te veel en kampen met vermoeidheidsproblemen. Onze eis is duidelijk. De directeur moet ontslagen worden uit zijn functie."





In oktober ook al

Het rusthuis telt 180 bedden, waarvan 120 beschikbaar zijn voor opvang en 60 voor opvang en zorgverlening. Het is niet de eerste keer dat de OCMW-medewerkers het werk neerleggen. In oktober protesteerde het personeel voor een eerste keer tegen de werklast en de erbarmelijke staat van het gebouw, gevolgd door stakingen in oktober en november. Een deel van het vals plafond van het rusthuis viel toen naar beneden door vochtproblemen. In december zaten de verschillende partijen, waaronder het OCMW en de burgemeester samen en werd een eerste akkoord gesloten. "De directeur zou iemand nieuw aanstellen om de taak over te nemen, maar hij is nog steeds niet vertrokken. Hij liegt recht in ons gezicht. De onderhandelingen slepen nu al maanden aan. Het bestuur weigert een beslissing te nemen. We kunnen niet anders dan het werk neerleggen", aldus Happaerts.





Alain Back, directeur van het OCMW, reageert teleurgesteld op de stakingsactie van de medewerkers. "Na de eerste klachten heeft het OCMW meteen een onderzoek ingezet", zegt Back.





Strategische zet

"Er zijn toen twee oplossingen voorgesteld; de aanstelling van een tweede directeur, zodat de functie opgesplitst zou worden, en ten tweede een dienstwijziging van de hoofdverpleegkundige. Er is ondertussen een procedure opgestart voor het ontslag van de directeur en de adjunct-directeur, maar die loopt nog. Ik begrijp dus niet waarom de medewerkers de boel afsloten."





Back vermoedt dat de staking om strategische redenen werd georganiseerd. "Op 28 juni neemt de Raad van het OCMW een beslissing over de toestand in het rusthuis. Ik kan alleen maar concluderen dat de vakbond de actie organiseerde om extra druk uit te oefenen op hun beslissing." De misnoegde werknemers wisselden elkaar tijdens de staking af en bleven tot 's middags op hun stakingspiket. Vandaag gaan de werknemers opnieuw aan de slag. De directeur van het rusthuis Jean Van Aa was niet bereikbaar voor commentaar.