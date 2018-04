"Pastoors hebben ons weggepest" KOOR MINIEMENKERK VERHUIST NOODGEDWONGEN FREYA DE COSTER

09 april 2018

02u37 0 Brussel Het Koor en Orkest van de Kapel der Miniemen heeft zijn laatste cantates in de Miniemenkerk gezongen. Na 36 jaar verlaat het koor de kerk in de Marollenwijk en verhuist naar de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk. Aan de basis zou onenigheid met de nieuwe pastoors liggen.

De verwarming werd dichtgedraaid, stoelen verwijderd en de uurroosters grondig door elkaar gegooid.Het Koor van de Miniemen heeft de voorbije twee jaar veel te verduren gekregen. Sinds 1981 zingen ze elke maand klassieke gezangen van Bach in de Sint-Jans en Sint-Stevenkerk, een evenement dat telkens tot zelfs 500 toeschouwers lokt.





Schema's aangepast

Maar aan die traditie komt een einde, want het koor verhuist. Weggepest door de nieuwe pastoors, zo beweren de leden. "Sinds de dood van pastoor Jacques Van der Biest, krijgen we tegenstand van zijn twee opvolgers", treurt voorzitster Cécile Nève de Mévergnies. "De nieuwe pastoor Bernard Lergé en vicaris Hervé Hygonnet reorganiseerden het doopschema, zodat onze maandelijkse repetities niet meer konden doorgaan. In september eiste Hygonnet de kerk op zondagochtend op voor zijn traditionele Latijnse mis. Terwijl dan ons optreden gepland staat."





De pesterijen werden volgens het koor steeds erger. "Uit het niets werd het aantal zitplaatsen gereduceerd tot 275, terwijl er vroeger zeker 390 stoelen beschikbaar waren. En zo had een deel van ons publiek geen plaats meer. Een keer draaide de pastoor op de dag van ons optreden zelfs de verwarming uit."





Hulp van stad

Het koor riep als laatste redmiddel de hulp in van de stad. Die probeerde tevergeefs te onderhandelen. Ook de Bozar en het Festival der Miniemen zijn al vertrokken. Pastoor Bernard Lengé ontkent staalhard dat hij de concerten opzettelijk heeft verdreven. "Niet ik, maar het Leefmilieu van Brussel gaf het bevel de stoelen te verwijderen en dat omwille van veiligheidsredenen. Het zinde het koor ook niet dat ze zich niet langer aan de ingang, maar achteraan het altaar moesten opstellen. Ze beslisten zelf om te verhuizen, wij hebben hen nergens toe gedwongen."





Steun van bisdom

Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols geeft toe dat de karakters van de nieuwe pastoors en de koorleiders botsen. "Maar een nieuwe pastoor betekent nu eenmaal veranderingen. Een kerk dient in de eerste plaats voor misvieringen. Pastoor Lengé heeft beslist dat de eredienst voorgaat op culturele evenementen, en daarin steun ik hem."





De cantaten zijn gelukkig gered, want het koor heeft intussen een nieuw onderkomen gevonden in de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk. Het volgende concert gaat er op 29 april door.