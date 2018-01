"Pak verkeersonveiligheid nú aan!" INWONERS BLIJVEN PETITIE MASSAAL ONDERTEKENEN NA ZOVEELSTE ONGEVAL FREYA DE COSTER

02u45 12 Dieter Nijs De vader en zijn vijfjarig dochtertje werden van de weg gemaaid op de hoek van de Paul Deschanellaan en de Azalealaan. Brussel Met de aanrijding van een vijfjarig meisje en haar vader zondagmiddag, is de maat vol voor vele Schaarbekenaars. De voorbije twee maanden vonden er al vier verkeersongevallen plaats. De online petitie 'Nul doden in Schaarbeek' van Collectif 1030/0 gaat opnieuw viraal en herhaalt de eis voor meer veiligheidsmaatregelen.

De shock na het verkeersongeval zondagmiddag is nog steeds groot bij de inwoners van Schaarbeek. Een vijfjarig meisje en haar vader werden toen van de stoep gemaaid door een dronken bestuurder aan het Josaphatpark. De dader en zijn passagier sloegen te voet op de vlucht, maar namen eerst nog de tijd om de nummerplaat van hun wagen los te schroeven. In twee maanden tijd gebeurden er nog drie andere ongevallen met vluchtmisdrijf in de gemeente. Op 7 november overleed journaliste Stephanie Verbraekel (28) op de Haachtsesteenweg nadat ze opgeschept werd door een hardrijder. Enkele dagen later werd een vijftigjarige vrouw omvergereden in de Jeruzalemlaan en op 9 december stierf een 83-jarige vrouw na een aanrijding met een motorfiets op de Masuistraat.





Dieter Nijs Voor ze te voet op de vlucht sloegen, haalden de bestuurder en zijn passagier de nummerplaten van hun wagen.

'Nul doden'

Nu Schaarbeek geconfronteerd wordt met de zoveelste aanrijding, trekken de inwoners opnieuw ten strijde en ondertekenen ze massaal de petitie 'Nul doden in Schaarbeek'. "We richtten de petitie op na het dodelijk ongeval van Stephanie Verbraekel", zegt Stéphanie Terlinden van Collectif 1030/0. "Stéphanie was ons buurmeisje en haar dood greep ons allemaal aan. Fietsers en voetgangers hebben geen garantie op een veilige route door Schaarbeek, dat willen we zien veranderen. Maar toen we in november de interpellatie op de gemeenteraad brachten, gaf het gemeentebestuur hier geen gehoor aan. En kijk, zondag vielen er opnieuw slachtoffers. Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren voor er iets verandert? De gemeente weigert haar verantwoordelijkheid te nemen." De petitie werd na het ongeval zondagmiddag via sociale media opnieuw verspreid en werd al meer dan 1.000 keer ondertekend. Hun voornaamste eisen betreffen het uitbreiden van de zone 30, meer camera's en strengere controles.





"De gemeente werkt wél hard om van Schaarbeek een veilige plek te maken", laat burgemeester Bernard Clerfayt via zijn woordvoerster weten. "Zo is de maximumsnelheid op de Lambermontlaan teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Na het ongeval met de jonge journaliste hebben we onmiddellijk een flitscamera geïnstalleerd op de Haachtsesteenweg. Bovendien hebben we het Gewest, dat bevoegd is voor de Haachtsesteenweg, aangeraden extra verplaatsbare flitscamera's te plaatsen en een voetpad aan te leggen."





Maar die actie is in de ogen van het collectief een manier om hun laksheid te vergoelijken. "Te vaak schuift de gemeente de verantwoordelijkheid door naar het Gewest", aldus Stephanie Terlinden. "Al twee jaar vragen we om verbetering, maar de situatie blijft ongewijzigd. Deze petitie moet onze eisen kracht bijzetten. Maar de gemeente liet weten ons pas in februari opnieuw te ontvangen."





Buiten levensgevaar

Op de vraag of de burgemeester de verkeerssituatie aan het Josaphatpark zal aanpassen, reageerde de gemeente negatief. "De bestuurder had te veel gedronken en reed roekeloos. De fout lag duidelijk bij hem. De plek op zich is niet gevaarlijk, dus daar zullen geen maatregelen genomen worden." Zowel het meisje als haar vader verkeren buiten in levensgevaar.