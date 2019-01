“Over and out” voor Zipcar in Brussel Ook in Parijs en Barcelona trekt het bedrijf haar vloot terug Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

20u52

Bron: Belga 1 Brussel Autodeelbedrijf Zipcar trekt eind februari al haar wagens terug uit Brussel. Dat communiceerde het bedrijf dinsdag aan haar klanten.

Het bedrijf zette in september 2016 voet aan wal in de hoofdstad. Eind februari trekt zij haar vloot van 250 wagens terug uit Brussel. Niet alleen in Brussel maar ook in Parijs en Barcelona zet het bedrijf haar activiteiten stop. De aankondiging lijkt onverwacht te komen, want Zipcar heeft momenteel nog een stand op #WeAreMobility in Paleis 10 van het autosalon van Brussel. In september 2017 kondigde Zipcar ook nog een uitbreiding aan van haar zone naar de NAVO-wijk in Evere en Haren.

“Avis Budget Group, onze moedermaatschappij, nam deze beslissing als deel van een frequente evaluatie van haar activiteiten. Bijgevolg werd Zipcar onlangs gelanceerd op verschillende nieuwe markten, waaronder IJsland, Taiwan en Costa Rica”, communiceert Zipcar Internationaal. Het bedrijf laat weten te zullen blijven investeren en groeien in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. “Het model zal uitgebreid worden waar we mogelijkheden voor groei in andere markten zien”.

Free-Floating

Met het systeem van free-floating autodelen dat Zipcar in Brussel aanbood, kon een auto zonder reservering opgepikt en eender waar achtergelaten worden binnen de Zipcar-zone. “We geloven sterk dat car-sharing een integrale rol speelt in de toekomst van mobiliteit en het car-sharing model van Zipcar een succes blijft op vele locaties. Het is een belangrijke bouwsteen binnen onze wereldwijde strategie en een cruciaal onderdeel van onze mobiliteitsagenda”, aldus het bedrijf.

Alle bestaande lidmaatschapscontracten zullen vanaf 28 februari 2019 afgesloten worden en het zal vanaf middernacht die dag niet meer mogelijk zijn om wagens te reserveren in Brussel. Klanten kunnen voor vragen contact opnemen met de klantendienst via service@zipcar.be. Zipcar, onderdeel van huurwagengroep Avis Budget Group, is met meer dan een miljoen gebruikers naar eigen zeggen het grootste autodeelbedrijf ter wereld. Het is wereldwijd aanwezig in meer dan 500 plaatsen.