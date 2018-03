"Opnieuw werken op luchthaven? Geen denken aan" LAHLALI (39) VERLOOR DEEL BEEN TIJDENS AANSLAG ZAVENTEM ROBBY DIERICKX

21 maart 2018

02u51 0 Brussel Voor de 39-jarige Abdallah Lahlali uit Laken belooft het morgen een moeilijke dag te worden. Hij verloor op 22 maart 2016 een deel van zijn linkerbeen bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Twee jaar later zit hij nog steeds thuis. "Opnieuw werken op de luchthaven? Geen denken aan."

"Hoe het met me gaat? Goh, mentaal en fysiek gaat het al wat beter, maar mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn." De 39-jarige Abdallah Lahlali uit Laken verloor bij de aanslagen van 22 maart een deel van zijn linkerbeen toen hij als bagagemedewerker van Swissport aan de balie van het Amerikaanse Delta Airlines stond op het moment dat de eerste zelfmoordterrorist zich opblies.





Terwijl hij exact een jaar geleden nog liet weten dat hij hoopte om in de toekomst terug aan de slag te kunnen gaan op de luchthaven, spreekt hij nu totaal andere taal. "Opnieuw op Brussels Airport werken? Nooit meer", klinkt het klaar en duidelijk. "De veiligheidsmaatregelen zijn er mijns inziens veel te laks. Je wandelt zomaar de vertrekhal binnen. Op dat vlak is er eigenlijk niet echt iets veranderd. Daardoor wil ik absoluut niet meer terugkeren naar die plek."





Fantoompijnen

Ondanks dat we twee jaar na de aanslagen zijn, blijft Abdallah het moeilijk hebben. "Er zijn nog steeds de fantoompijnen", vertelt hij zichtbaar aangedaan. "Of die ooit zullen verdwijnen, is me een raadsel. Daarnaast blijven de vreselijke beelden door mijn hoofd spoken. Ook daardoor lijkt het me onmogelijk om terug aan de slag te gaan op Zaventem. Daarvoor ligt het nog veel te gevoelig."





Verzekeringen

Ook het hele verzekeringsverhaal blijft de gewezen bagagemedewerker bij Swissport beroeren. "Er wordt met geld gestrooid voor herdenkingen, maar als het op de slachtoffers aankomt, blijven de vergoedingen uit. Sommigen hebben absoluut nood aan herdenkingsplechtigheden, maar dat is niet alles. De dure rekeningen van de doktersvisites, de chirurgische ingrepen en de onderzoeken worden amper of niet terugbetaald. Regelmatig krijg ik betalingsherinneringen, omdat de verzekeringsmaatschappij de facturen gewoonweg niet betaald heeft. Onbegrijpelijk én pijnlijk. Dat we - na alles wat we meegemaakt- zo moeten vechten, is schandalig."





Steun van collega's

De 39-jarige Abdallah Lahlali kwam gisteren op de voetbalvelden van KVW Zaventem wel zijn ex-collega's van Swissport aanmoedigen op het voetbaltornooi 'De Helden van 22/03' (kader). "Mijn collega's zullen me altijd na aan het hart liggen. Van hen kreeg ik bijzonder veel steun. Het doet me dan ook plezier om hen hier te zien voetballen op zo'n mooi initiatief door en voor de luchthavengemeenschap."