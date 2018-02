"Onze vreemdste vondst? Een zak vol SM-spullen" MIVB OPENT NIEUW LOKAAL VOOR VERLOREN VOORWERPEN FREYA DE COSTER

01 februari 2018

02u34 0 Brussel De MIVB heeft een gloednieuw lokaal geopend voor verloren voorwerpen. Na een intensieve verhuis van alle dozen kregen de teruggevonden spullen een nieuwe plek in het metrostation Kruidtuin. Rik De Reymaeker en Regis Boniface van de MIVB zetten zich dagelijks in om de rechtmatige eigenaars terug te vinden. "Onze vreemdste vondst blijft de zak vol SM-spullen die we aantroffen. En ja, de eigenaar is zijn gerief komen terughalen."

Na 30 jaar is de dienst verloren voorwerpen van een klein kantoortje in de Naamsepoort naar een modern lokaal in Kruidtuin verhuist. Het nieuwe lokaal is zichtbaarder, praktisch ingericht met een wachtruimte, maar is voornamelijk een pak ruimter. Hoognodig, want jaarlijks vindt de MIVB maar liefst 16.000 spullen terug in hun metro's en stations. Het nieuwe lokaal dat zich vestigt in het metrostation Kruidtuin lijkt dan ook een ware grot van Ali Baba. Portefeuilles, rugzakken en knuffels liggen er in tientallen dozen opgestapeld.





"MOBIB-kaarten beheersen de top. Daar komen jaarlijks 4.500 exemplaren van binnen. Gevolgd door rugzakken (3.500) en portefeuilles (900)", zegt Regis. Samen met collega Rik labelt hij elk gevonden voorwerp, noteert het in de database en stockeert het in het lokaal. Maar al te vaak komen ook de gekste dingen binnen.





"Een keer bracht een reiziger een gevonden beenprothese binnen. Of vonden we een zelfgemaakte pornofilm. Dan schieten je wenkbrauwen wel even de hoogte in", zegt Regis. "Al zal ik nooit het moment vergeten dat iemand een zak vol SM-spullen binnenbracht. De eigenaar is zich spontaan komen aanmelden, zonder enige vorm van schroom."





Speurwerk

Maar niet iedereen komt uit eigen beweging zijn spullen claimen. Dan gaan Rik en Regis als ware Sherlock Holmes'en op onderzoek uit. Proactief proberen ze de rechtmatige eigenaars van de spullen terug te vinden. "Twee weken geleden was een Duitse dirigent zijn rugzak vergeten. Op zijn muziekpartituren troffen we zijn naam aan, die we vervolgens in Facebook ingaven. Drie aparte profielen doken op, alle drie actief in de muziekwereld. Maar na enkele berichten vonden we uiteindelijk onze man."





Het is werk dat loont, want de dankbaarheid groot als reizigers hun kostbaarheden terug in handen krijgen.





"Toen ik eens met een verloren fiets kwam aanzetten, stormde de eigenaar op me af en sprong in mijn armen. Zo blij was hij", herinnert Regis zich. "Als bedankingen geven mensen soms een doos chocoladepralines, maar daar doen we het niet voor."





De spullen worden drie maanden bijgehouden in het kantoor. Uiteindelijk vindt 30 procent van de verloren voorwerpen zijn weg terug naar de eigenaar. De overige spullen schenkt de MIVB aan goede doelen. De MIVB startte onlangs ook een procedure op om achtergelaten voorwerpen van toeristen op te sturen, zonder dat de betrokken eigenaar verzendingskosten hoeft te betalen. Het lokaal van verloren voorwerpen is elke maandag en woensdag open, van 12uur tot 18uur.