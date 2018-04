"Onze mooiste affiche tot dusver!" CROSSING STRIKT TOPPERS ZOALS AJAX EN BARÇA VOOR TOERNOOI SILKE VANDENBROECK

03 april 2018

02u42 0 Brussel Jonge voetballers uit binnen- en buitenland hebben elkaar afgelopen weekend partij gegeven tijdens de vijftiende editie van de Brussels Football European Cup, een organisatie van Crossing Schaarbeek. Grote winnaar werd het Nederlandse Ajax.

Niet minder dan 160 ploegen uit negentien landen namen het afgelopen weekend tegen elkaar op. "Dit was de mooiste affiche tot dusver", zegt mede-organisator Geert Pierre. "Zo stuurden onder meer Manchester City, Barcelona, Sevilla, AS Roma en Ajax jeugdploegen naar Schaarbeek. We hebben zelfs twee teams uit Rusland weten te strikken. En uiteraard hebben ook meerdere Belgische eersteklassers deelgenomen. Dankzij onze strakke organisatie en mond-op-mondreclame is het ons gelukt om dit toernooi met deze ploegen samen te stellen. Op de Facebookpagina van Ajax stond vorig jaar nog te lezen dat ze nooit eerder deelgenomen hadden aan zo'n goed toernooi. Dat helpt natuurlijk."





Geen elitaire bedoening

Het idee om een Europees toernooi te organiseren, kwam destijds van Thierry Forton, jeugdvoorzitter van Crossing. "We zijn vijftien jaar geleden begonnen met één buitenlandse voetbalploeg", vertelt hij. "Langzamerhand is dat dan uitgegroeid tot wat we afgelopen weekend konden zien. We letten er wel op dat het geen elitaire bedoening wordt. Ook lokale ploegen, zoals Everen en Peutie, mochten deelnemen. Niet ieder spelertje heeft het talent van een Kevin De Bruyne, maar het is voor iedereen een onvergetelijke ervaring om tegen ploegen zoals Barcelona of Manchester City te mogen spelen. Je ziet het enthousiasme gewoon in hun ogen. Daar doe ik het voor. Over tien jaar zullen ze het hier nog over hebben."





Gezocht: Hongaarse vlag

Ondanks de strakke organisatie staken af en toe wat probleempjes de kop op. "Vrijdag kwamen we erachter dat we geen Hongaarse vlag hadden", aldus Geert. "Maar je kan dat natuurlijk niet maken, wanneer je wel alle andere vlaggen hebt. Dat was even stressen, want waar vind je op vrijdagnamiddag nog een Hongaarse vlag? Voorts bleek dat twee Russische coaches geen visum gekregen hadden. Dan is het zoeken naar een oplossing, maar het geeft je zoveel voldoening wanneer je een probleem ook opgelost krijgt."





Ajax werd uiteindelijk de grote winnaar en mocht de bekers mee naar huis nemen in de categorieën U8 en U9. "Dit is een prachtig toernooi", zegt ook Rik Verhage, coach van de Nederlandse ploeg. "De entourage, het publiek, het technisch spelen op kleine oppervlaktes,... Dat maakt allemaal dat we hier heel graag bij zijn. Dit is ook een goed leermoment voor onze spelertjes."