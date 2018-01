"Onbegrijpelijk dat brouwerij me dit aandoet" STAMGASTEN NEMEN AFSCHEID VAN CAFÉ LE COQ MET ROUWSTOET SILKE VANDENBROECK

02u42 26 Dieter Nijs Buurtbewoners en cafébezoekers daagden massaal op voor de begrafenisstoet: ze dragen Le Coq symbolisch ten grave. Brussel Stamgasten van café Le Coq hebben zaterdag op een waardige manier afscheid genomen van hun geliefde café dat in december de deuren moest sluiten. Zo'n 150 mensen stapten mee in een rouwstoet door de straten van Elsene, waarin een doodskist met een haan in centraal stond. "Ik begrijp niet dat AB InBev me dit kan aandoen", klinkt het verslagen bij de uitbater.

Eind december werd in café Le Coq de laatste pint getapt. Brouwerij AB InBev verlengde het contract van uitbater Vasken Bostanci niet omdat het andere plannen met het café heeft. "Ik heb het café zeven jaar geleden overgenomen en heb dit werk altijd erg graag gedaan. Maar opeens beslist AB InBev dat het gedaan is, zonder enige waarschuwing. Ze hebben me nooit gezegd dat ze het contract niet zouden verlengen. Nu zit ik zonder werk. Hoe moet ik mijn gezin nu onderhouden", vraagt Vasken zich af. "Ik heb destijds geld geleend om het café over te kunnen nemen. Die lening heb ik gelukkig afbetaald, maar zelf heb ik hier geen winst gemaakt."





Dieter Nijs Links uitbater Vasken Bostanci.

4.600 handtekeningen

Al liet Vasken zich niet zomaar buitenzetten. Samen met enkele stamgasten richtte hij een comité op om het café te redden. "We konden het hier niet bij laten. Daarom probeerden we met een petitie de plannen van AB InBev tegen te houden. We verzamelden maar liefst 4.600 handtekeningen, maar het was allemaal voor niets", zegt Thomas, comitélid. "Daarom organiseren we vandaag deze begrafenisstoet. Het is zowel een triestige als blije gebeurtenis. Ten eerste vinden we het uiteraard niet kunnen dat het contract van Vasken niet verlengd wordt, maar we zullen het café wel altijd in ons hart dragen. Het was hier erg leuk en gezellig."





Tijdens de stoet droegen stamgasten bordjes met de tekst 'Jupiler c'est plus ma bière, les citoyens savent pourquoi'. "We willen AB InBev namelijk boycotten", gaat Thomas verder. "Ik drink nooit meer Jupiler. Wie denken ze wel dat ze zijn."





Ook comitélid Bernard beaamt dat de brouwerij weinig respect toont voor de klanten en de buurt. "Ze willen heel de buurt veranderen en van dit volkscafé een hippe bar maken voor rijke mensen. Voor hen was café Le Coq niet aantrekkelijk genoeg. Dat is natuurlijk belachelijk. Heel de buurt hield van dit café. De sfeer zat altijd goed en er kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking. Bovendien stond hier de muziek niet te luid. Ik weet nog niet of ik het nieuwe café zal bezoeken. Ik zet er alleszins geen voet binnen als het een concept is zonder menselijkheid."





"Als persoon pas ik blijkbaar ook niet in het nieuwe concept van AB Inbev", zegt Vasken. "Ze hebben me niet eens gevraagd om de uitbater van het nieuwe café te worden. Hun besluit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb nog niet eens fatsoenlijk kunnen nadenken over wat ik nu moet gaan doen. Misschien dat ik dit hoofdstuk na de stoet kan afsluiten, maar ik moet een oplossing zoeken voor mijn situatie en voor mijn gezin."





Dieter Nijs Vrienden van Vasken droegen de doodskist.