"Nipt facturen kunnen betalen" GELIEFDE SNOEPWINKEL NA ANDERHALF JAAR WEER OPEN FREYA DE COSTER

24 februari 2018

02u57 0 Brussel Het snoepwinkeltje Au Fin Bec is eindelijk opnieuw geopend. In oktober 2016 ramde een kraan de gevel van de Marolse bollenwinkel. Noodgedwongen verkocht uitbater Patrick Duguez zijn snoep vanuit een container aan de overkant.

Het snoepwinkeltje dat maar niet hersteld raakte, is nu vernieuwd. "Al doet de verzekering nog moeilijk. De problemen zijn nog niet volledig van de baan," zegt zaakvoerder Patrick Duguez. Anderhalf jaar moest de man geduldig wachten op de herstellingswerken van zijn snoepwinkel. Die verviel in puin nadat een geparkeerde vrachtwagen plotseling de helling afrolde in de Hoogstraat en de voorgevel en twee bovenliggende appartementen ramde. Patrick was op één dag zijn levensinkomsten kwijt.





Pop-up container

De enige oplossing was een kleine container openen op het terrein van het Sint-Pietersziekenhuis, waar de man zijn snoepgoed verkocht. Maar deze week is de lijdensweg van Patrick afgelopen. Vol trots staat hij in zijn nieuwe, gerenoveerde confiserie, waar de heerlijke lekkernijen staan uitgestald. "Wat een opluchting", zucht Patrick. "Zowel de façade is hersteld, als het interieur vernieuwd. Met de kersverse toonbank en een likje gekleurde verf, is de winkel weer als nieuw. De opening is vlot verlopen. Er ontbreekt nog publiciteit en versiering op de gevel, maar verder is alles zo goed als klaar. Ook de klanten zijn tevreden en keren met mondjesmaat terug." Een last van Patricks schouders, want de werken verliepen niet van een leien dakje. De ondernemer beloofde in eerste instantie dat Patrick al in september 2017 opnieuw naar zijn winkel kon terugkeren. Maar die datum werd keer op keer uitgesteld. "Pas in juni, na vijf maanden stond mijn gevel in de stellingen. Soms werkten de arbeiders maar een halve dag. Soms kwamen ze een hele week helemaal niet opdagen." Vanuit zijn container moest Patrick moeizaam toezien hoe de werken amper vorderden.





Opbrengst naar facturen

En zelfs vandaag, na maanden wachten, doemen nog steeds problemen op. "De verzekering werkt niet mee. Nu de winkel opnieuw opent, lijkt voor hen de kous af. Maar alle kosten zijn absoluut nog niet gedekt. Een jaar lang heb ik overleefd in de pop-upcontainer. Maar ideaal was die situatie niet. Mensen merkten de container amper op of dachten dat ik onderdeel uitmaakte van het ziekenhuis. Ik verkocht net genoeg snoep om mijn facturen te betalen. Maar mijn levensonderhoud was verdwenen. Ik hield nipt het hoofd boven water." Patrick nam een advocaat in de arm om zijn zaak te beslechten. In maart zit hij samen met de verzekering aan tafel om de kosten te bespreken. Toch lijkt het optimisme van Patrick onverwoestbaar. "Ik doe kalm aan, maar zie het helemaal zitten. Een ramp als deze overkomt me, hopelijk, geen tweede keer."