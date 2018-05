"Nieuwe mama's buiten nieuwe meisjes uit" EEN JAAR NA OPROLLEN NIGERIAANS PROSTITUTIENETWERK STEPHANIE ROMANS

09 mei 2018

02u39 0 Brussel Een jaar nadat de politie het Nigeriaanse prostitutienetwerk van 'Mama Leather' oprolde, zijn er alweer een tiental nieuwe prostitutiebendes actief in Sint-Joost. "De meeste vitrines van waaruit de 56 slachtoffers van Mama Leather werkten, zijn verhuurd aan nieuwe, minderjarige meisjes."

Op 31 mei valt het vonnis voor bendekopstuk Esohe U.D. (50), alias Mama Leather. Ze riskeert 15 jaar cel voor de uitbuiting van 56 Nigeriaanse meisjes, die ze naar België liet smokkelen om zichzelf te prostitueren achter de vitrines aan het Noordstation. Mama Leather - die haar bijnaam kreeg omdat ze bijkluste als SM-meesteres - bouwde haar imperium in Sint-Joost-ten-Node sinds de jaren 90 langzaam uit tot 27 zogenaamde 'carrés'. De politie legde haar netwerk vorig jaar bloot en viel in al haar panden binnen. Na de arrestatie van de bende legde de gemeente de eigenaars een paar maanden extra sluiting op 'als straf'. Daarna werd de wijk opnieuw wetteloos. Nieuwe mama's, met nieuwe netwerken, buiten er nieuwe meisjes uit.





Verschillende gerechtelijke bronnen bevestigen dat er een tiental belangrijke dossiers zijn gestart.





Voodoo-ceremonies

"De nieuwe bendes zijn kleiner maar hanteren dezelfde methode als die van Mama Leather", zegt Marie*, een van de weinig Belgische sekswerkers die nog een vitrine huurt in het prostitutiekwartier. De mama's gebruiken voodoo-ceremonies om hun slachtoffers te intimideren: gehoorzaam je mama of er zal iets ergs gebeuren met je familie. Via de Libië-route over de Middellandse Zee brengen smokkelaars de meisjes naar Europa. Hier moeten ze vervolgens 45.000 euro 'reisschuld' betalen en hun inkomsten afgeven aan hun mama.





Elke nacht werken er ongeveer 120 meisjes in de carrés. In de honderd vitrines in Sint-Joost, staat minstens één meisje. Daarnaast werkt een twintigtal meisjes op straat of vanuit de cafés. Een gerechtelijke bron schat dat 9 op de 10 'nachtwerkers' zeer jong is. "Driekwart is hoogstwaarschijnlijk slachtoffer van mensenhandel."





Marie ziet die veel te jonge, Afrikaanse meisjes elke nacht staan. "Ze zijn fel opgemaakt en dragen pruiken om ouder te lijken. Maar je ziet dat hun lichamen nog niet gevormd zijn: rechte latten zonder heupen. Die zijn nooit 18", zegt ze. Marie schuift het gordijn van haar vitrine opzij en wijst naar de overkant. Een Afrikaans meisje van hooguit 20 wuift vanachter haar raam naar een voorbijganger. Ze schudt met haar billen. "Zo herken je de illegale meisjes", zegt Marie. "Zij móeten dat doen, van hun mama's."





De voorbijganger vraagt het meisje wat het kost. Twintig, gebaart ze. Hij gebaart van 'te duur' en loopt weg. Marie zucht. "Als hij had afgepingeld, had ze het voor 15 ook gedaan. Zelfs voor 5 euro voeren die arme zielen al seksuele handelingen uit. En alles gaat naar de mama." Die goedkope concurrentie drijft de prijs voor alle prostituees omlaag. "Vroeger vroeg ik standaard 50 euro. Nu nog maar 30."





Spotters

Even verderop in de straat hangt een jonge Afrikaan rond. "Da's een spotter", zegt Marie. "Hij kijkt of de meisjes gehoorzaam werken." Wie niet goed werkt, krijgt straf van de mama. De meisjes krijgen tot bloedens toe slaag, worden bekrast met een mes of verbrand. "Zo onthouden ze altijd wiens eigendom ze zijn."





"Dat de Nigeriaanse bendes zo goed gedijen komt omdat er in Sint-Joost geen regels zijn. Het bestuur heeft geen toekomstvisie en dus verloedert alles", zegt gemeenteraadslid Frederik Roekens (Groen). Burgemeester Emir Kir wilde in 2011 het reglement verstrengen: er kwam een vitrinebelasting (3.000 euro per jaar, red.), een verplicht prostitutiecertificaat en een daling van de toegelaten werkuren. Maar de Raad Van State kelderde dat reglement, waardoor er enkel een grijze gedoogzone overbleef. "De gemeente kocht 10 prostitutiepanden om te renoveren, zonder duidelijke plannen."





Geen strijdplan

De vereniging voor legale sekswerkers Utsopi vermoedt dat Emir Kir (PS) de situatie nu bewust laat ontsporen. "Dan kan hij alles sluiten vanwege de overlast. Maar dat helpt de prostituees niet vooruit. De bendes zullen zich verplaatsen en volledig ondergronds gaan."





Het gemeentebestuur besliste gisteren toevallig om meer dan dertig vitrines vanaf volgend jaar permanent te sluiten omdat ze te dicht bij een nieuwe crèche liggen. In de loop van dit jaar moet ook de renovatie van de opgekochte panden van start gaan. "We willen een einde te maken aan de mensenhandel in de wijk", zegt de woordvoerster. Maar een concreet strijdplan, dat is er niet.





*Marie is een schuilnaam