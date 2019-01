(Nacht-)werken aan de Vierarmentunnel zondag van start VRJB

29 januari 2019

De Vierarmentunnel op de Brusselse ring in Tervuren zal vanaf zondag gedurende 45 nachten afgesloten zijn in de richting van Zaventem. In de tunnel wordt ledverlichting geplaatst, zo meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verkeer zal bovengronds worden omgeleid.

De werken in de tunnelkoker richting Zaventem starten in de nacht van zondag op maandag en zullen negen weken duren. In die periode wordt de koker vijf nachten per week afgesloten: van zondag- tot en met donderdagnacht, van 21.30 uur tot 05.30 uur. Overdag is de tunnel volledig beschikbaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt de hele verlichting aan in de koker. Zo worden de oude tl- en natriumlampen vervangen door meer energiezuinige ledlampen. Ook de armaturen en de bekabeling worden vernieuwd. De andere tunnelkoker, richting Waterloo, kreeg eind vorig jaar al nieuwe verlichting.