"Na 50 jaar pakken ze sleutels af" JOSEPH (82) AFGEDANKT ALS SLEUTELBEWAARDER VAN JOSEPH MARIËNSTADION FREYA DE COSTER

11 augustus 2018

02u36 0 Brussel Bijna vijftig jaar lang opende Joseph De Rooy (82) elke ochtend de poorten van het Joseph Mariënstadion. Die belangrijke rol zal hij zondag, tijdens de eerste thuismatch van Union in het nieuwe stadion, niet meer uitoefenen. De sleutelbewaarder moest zijn sleutels tegen wil en dank inleveren.

"Ik heb de voorbije dagen veel gehuild", zegt de 82-jarige man emotioneel. Al 48 jaar is hij de trotse sleutelbewaarder van voetbalploeg Union. Tot hij vorige week bezoek kreeg van Union-manager Olivier Dumonchaux. "Ik moest mijn sleutelbos inleveren. Op bevel van de nieuwe eigenaar van Union. Zonder boe of ba hebben ze me 'ontslagen'. Het voelde alsof ze mijn hart uitrukte."





Joseph was amper 5 jaar toen hij voor het eerst een Union-wedstrijd bijwoonde. Hij was meteen verknocht aan de ploeg. "Mijn grootvader woonde in Sint-Gillis en was een fervente supporter. Hij nam me mee voor mijn eerste wedstrijd en zo gaf hij me zijn passie door." Het duurde niet lang voor Joseph actief betrokken raakte bij de ploeg. "Vanaf 1960 controleerde ik voor elke match de tickets van de supporters. In 1970 benoemden ze me tot sleutelbewaarder van het stadion. Al die jaren bewaakte ik de sleutels alsof ze heilig waren, elke ochtend opende ik de poorten, stak de lichten aan en sloot 's avonds weer af. Met het stadion praktisch in mijn voortuin, is het echt mijn tweede thuis."





Maar nu is het afgelopen voor Joseph. Waarom ze hem zijn eer hebben afgepakt, begrijpt hij niet. "De nieuwe eigenaar Tony Bloom is een Engelsman en wil zich al langer van me ontdoen. Ze werkten me weg met leugens en hypocrisie. De oude ceo Jean-Marie Philips heeft me altijd beschermd, maar hij is nu met pensioen. Zodra hij vertrok, zagen ze hun kans schoon en hebben ze mijn sleutels afgepakt."





Steun en dank

Toch krijgt Joseph van vrienden, buren en ex-spelers enorm veel steun en dankbetuigingen. Vrijdag feliciteerden de voetbalspelers Joseph voor alles wat hij gedaan had. Ze schonken hem een voetbaltruitje, getekend door de hele ploeg. "Dat houd ik bij als souvenir. Net als mijn lidkaart als steward. Die wilden ze ook afpakken, maar dat vertikte ik."





Manager Olivier Dumonchaux weigerde commentaar te geven op het verhaal. Volgens hem klopt de versie van De Rooy niet helemaal. Wat er dan zogenaamd foutief zou zijn, daar wilde hij niet over uitweiden.





Steward

Sleutelbewaarder of niet, Joseph zal er zondag staan bij de eerste thuismatch van Union in het vernieuwde stadion. "Ik blijf werken als steward. Die functie kunnen en mogen ze me niet afpakken. Tot zolang mijn gezondheid het toelaat, zet ik me in voor Union. Ze zijn nog niet van me af."