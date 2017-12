"Muziek duwt niemand in hokjes" BLINDE LERAAR IS ULTIEM VOORBEELD VOOR KINDEREN MET AUTISME FREYA DE COSTER

02u24 0 Baert Geert achter de piano in zijn klaslokaal. Ook de leerlingen zijn helemaal klaar voor hun favoriete les. Brussel "Nog een interview? Ben ik dan zo'n opmerkelijk figuur?" Bescheiden is wel het minste wat je van Geert Maeckelbergh (44) kan zeggen. En toch. Wat hij doet, doen er niet veel hem na. Zeventien jaar lang al geeft de Hallenaar muziekles aan kinderen met autisme. Terwijl hij al sinds zijn geboorte blind is.

"Opgepast, mijn klas is een rommeltje", waarschuwt Geert wanneer de deur openzwaait. Op de tafel liggen twee keyboards, in de hoek wacht een drumstel geduldig. Voorts ook een stel bongo's, klaar om bespeeld te worden. En dan is er nog de piano. Geert laveert probleemloos langs alle 'obstakels', om uiteindelijk plaats te nemen aan de tafel. Hij kent het lokaal door en door, zijn blindenstok heeft hij niet nodig. "Ik ben geworden wat ik als kind nooit wilde worden", vertelt Geert. "Leerkracht zijn, dat leek me afschuwelijk. Zo streng en onderwijzend... Het zit gewoon niet in mijn karakter. Nee, mijn hart lag bij muziek. Daar zag ik mijn toekomst in."





Geert was pas 2 jaar toen hij, ondanks zijn beperking, voor het eerst achter de piano kroop. Zijn absoluut gehoor, dat hem in staat stelde om liedjes perfect na te spelen, verbaasde iedereen. Hij trok later naar het conservatorium en studeerde af met mooie resultaten. Maar ook toen had hij geen idee wat de toekomst hem zou brengen. Tot hij een telefoontje kreeg van de school waar hij zelf als tiener nog les volgde, met de prangende vraag of hij er als muziekleerkracht aan de slag wilde gaan. Uiteindelijk trok één motivatiepunt hem over de streep. "Kennis delen en kinderen blij maken met muziek: dat is het mooiste wat je kan bereiken", legt hij uit. "Muziek is mijn vangnet wanneer ik iets kwijt wil. Ik wil mijn leerlingen tonen dat muziek een middel kan zijn om met elkaar te communiceren."





Geert had zijn roeping gevonden. Een gemakkelijke klus is het niet, want in het Koninklijk Instituut in Sint-Lambrechts-Woluwe geeft hij les aan kinderen met een autismespectrumstoornis. "Mijn leerlingen zijn niet zoals andere kinderen en veel mensen laten hen geloven dat ze bepaalde dingen niet kunnen bereiken. Muziek daarentegen, duwt niemand in hokjes. Met muziek is alles mogelijk." En het levende bewijs van die stelling is Geert zelf. "Ik ben me er bewust van dat ik door mijn beperking een voorbeeldfunctie uitoefen. De maatschappij zit niet te wachten op iemand zoals ik. Maar ik heb bewezen dat, als ik doorbijt, ik alles aankan. Dat hadden heel wat mensen niet verwacht."





Doorzettingsvermogen

Terwijl Geert zijn verhaal doet, duiken pijnlijke herinneringen op. Herinneringen over hoe hij als kind moest knokken om zichzelf te bewijzen. "Meer dan eender wie moest ik vechten om te tonen dat ik kon worden wat ik maar wenste: eerst muzikant, dan leerkracht. Er zijn mensen in mijn leven geweest die me neergehaald hebben, en me zeiden dat ik beter van een uitkering kon gaan leven. Zij geloofden niet dat ik het zou halen. Mezelf bewijzen slorpte tijd en energie, maar het was tegelijk ook mijn drijfveer. Wanneer iemand de woorden 'Jij kan dat niet' uitsprak, voelde ik meteen een trigger: ik zou hun ongelijk bewijzen. Dat doorzettingsvermogen heeft me gemaakt tot de man die ik vandaag ben."





En dat levensenthousiasme weet Geert ook over te brengen op zijn leerlingen. Al vinden zij hun favoriete leerkracht vooral grappig. "Meester Maeckelbergh is een zeldzaam iemand", merkt de jonge Max op. "De eerste les met hem was erg raar. Hij keek ons nooit recht aan. Maar nadat hij verteld had dat dit kwam doordat hij blind is, werden we het snel gewoon." Directe woorden, die Geerts mondhoeken omhoog krullen. "Jongeren met autisme zijn eerlijk en puur", zegt hij. "Vaak worden ze daarvoor met de vinger gewezen. Maar in mijn klaslokaal voelen ze aan dat ze juist helemaal zichzelf mogen zijn. Als het op eerlijkheid aankomt, mag de wereld wat meer autistisch zijn." Zijn woorden zijn nog niet koud, of daar is de volgende eerlijke opmerking al. "Ik wist helemaal niet dat je muziek kon spelen als je blind bent", aldus leerlinge Steffi. "Maar niets is onmogelijk, toch?", reageert Dominique. Een belangrijke levensles, geleerd van meester Maeckelbergh.





Aan stoppen gedacht

Eerlijkheid gebiedt Geert ook toe te geven dat hij wel eens aan stoppen gedacht heeft. "Ik vroeg me af of dit nu is wat ik wil", klinkt het. "Maar telkens vond ik een nieuw project waar ik samen met de leerlingen mijn tanden in kon zetten. Zo hebben ze een videoclip opgenomen op de muziek van Rag'n'Bone Man, en die naar hem opgestuurd. Zou het geen mooi kerstcadeau zijn mocht hij daar op reageren? Momenten als deze, daar doe ik het voor. Maar soms blijft het moeilijk. Zo hoorde ik het vroeger nog wanneer ze op hun gsm zaten te tokkelen, maar met die nieuwe touchscreens lukt dat niet meer. (lacht)" Toch blijft hij ook overtuigd van de voordelen van blind zijn. "Nooit zal ik een kind veroordelen op basis van zijn of haar uiterlijk. Dat kan ik gewoonweg niet. (lacht) Ik luister naar hun hart. Al hoop ik dat ik dat ook zou doen mocht ik wel kunnen zien."





Ook buiten de school zet Geert zich in waar mogelijk. Zo speelt hij met het idee om samen met straatmuzikanten aan de slag te gaan. "Al te vaak negeren mensen hun verscholen talenten. Ik wil graag met hen een muzikaal project uitwerken, zodat ze die talenten kunnen ontplooien en de wereld kunnen tonen wat ze in hun mars hebben. Zelf heb ik geluk gehad. De school heeft me een kans geboden, die ik met beide handen gegrepen heb. Dat geluk wil ik delen."