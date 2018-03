'Muilezel' komt goed weg 28 maart 2018

Een 26-jarige man uit Wetteren heeft de Brusselse strafrechtbank opgelucht verlaten. Hij riskeerde een effectieve celstraf omdat hij verdacht werd als 'muilezel' opgetreden te hebben voor een criminele organisatie. Dat zijn mensen die hun rekening ter beschikking stellen voor sommen geld die via oplichting verkregen worden. De twintiger had 11.000 euro op zijn rekening staan, en dat geld was afkomstig van opgelichte bedrijven uit Brussel en Halle. Maar voor de rechter was er te veel twijfel om hem effectief te veroordelen. "Uit bankonderzoek blijkt niet dat de bewuste rekening aangemaakt werd met zijn identiteitskaart", klonk het. "Die 11.000 euro werd afgehaald, maar de camerabeelden in die bank werden niet onderzocht. Er is geen diepgaand onderzoek geweest naar de betrokkenheid van de beklaagde, dus ik kan hem niet veroordelen." (WHW)