“Moet er altijd een schandaal gebeuren vooraleer een onderzoek wordt gevoerd?” Saliha Raïss vraagt tekst en uitleg over de bezwarende doorlichting van ‘Le Logement Molenbeekois’ Jasmijn Van Raemdonck

24 januari 2019

18u29 0 Brussel De Molenbeekse sp.a wil de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Le Logement Molenbeekois’ versneld laten aftreden. Een audit bracht onlangs jarenlang financieel wanbeheer binnen de vastgoedmaatschappij aan het licht. “We willen zo snel mogelijk inzage in dat rapport.”

Gemeenteraadslid Saliha Raïss (sp.a.) vraagt Brussels minister Céline Fremault (CDH) dringend om meer tekst en uitleg over de bezwarende doorlichting van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Le Logement Molenbeekois’ die de minister bestelde. Het onderzoek wierp licht op niet ondertekende bestelbonnen, problemen met een groot aantal huurlasten, miljoenen aan achterstallige huurbedragen en medewerkers die te veel verdienden voor hun opleidingsniveau.

Dringende vraag

De minister lichtte het gemeentebestuur nog niet in over de inhoud van het rapport. “Burgemeester Catherine Moureaux heeft verteld dat zij alleen over de informatie beschikt die in de media circuleert”, aldus Raïss, die de gemeenteraad woensdag interpelleerde over de zaak. Ze heeft daarom samen met Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a) een dringende vraag ingediend aan Fremault om het rapport toe te lichten. “Wij wachten nu op een officieel antwoord.”

Schandalig

De raad van bestuur van ‘Le Logement Molenbeekois’ bestaat uit leden van de vorige Molenbeekse meerderheid. “De leden van Ecolo, CDH en MR zeggen nu dat ze niet op de hoogte waren van de problemen. Dat is echt schandalig”, roept Raïss uit. Volgens haar is het onmogelijk dat ze niet op de hoogte waren van het wanbeheer. “Het is al sinds 2013 duidelijk dat het daar misloopt.”

Volgens de normale timing zullen de huidige bestuursleden pas in juni 2019 vervangen worden door leden van de nieuwe politieke meerderheid. Dat moet sneller, vindt Raïss. “Wettelijk gezien is de oude politieke meerderheid nog steeds verantwoordelijk voor het bestuur van ‘Le Logement Molenbeekois’. Daardoor zitten wij als huidige meerderheid zonder gezag.” Ze stelt zichzelf de retorische vraag: “Hoe kunnen we gerichte acties ondernemen als we daar nog steeds niet bevoegd voor zijn?”

“Zelfde verhaal in Schaarbeek”

De politica is kwaad omdat doorlichtingen van Brusselse maatschappijen zoals ‘Le Logement Molenbeekois’ niet automatisch en op regelmatige basis gebeuren. “Moet er altijd een schandaal gebeuren vooraleer een onderzoek wordt gevoerd?” Raïss is er rotsvast van overtuigd dat ‘Le Logement Molenbeekois’ niet het enige orgaan is waar dergelijke problemen zich voordoen. “In Schaarbeek is het ongetwijfeld hetzelfde verhaal.”

Het dossier werd overgedragen aan het Brussels parket. Dat kan momenteel nog geen onderzoek starten omdat nog niemand officieel klacht indiende. De politica hoopt dat de verantwoordelijken een sanctie zullen krijgen. “De Molenbekenaren verdienen beter dan dit.”