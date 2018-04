"Mijn geheim: dans door het leven" ELISABETH DE PROOST (110) IS NIEUWE OUDSTE BELG FREYA DE COSTER

24 april 2018

02u57 0 Brussel Elisabeth De Proost (110) mag zich de nieuwe oudste Belg noemen. Sinds haar 106de verblijft ze in rusthuis Ten Prins in Anderlecht. "Nooit gedacht dat ik zo oud zou worden", reageert ze verbaasd op haar nieuwe titel.

Ze sukkelt met haar gehoor en ziet niet goed meer, maar verder verkeert Elisabeth De Proost in uitstekende gezondheid. "Ik ben erg fier op mijn conditie", klopt ze zich trots op de borst. "Vind je niet dat ik nog erg levendig ben qua karakter?" Nog maar twee maanden geleden vierde ze in het rusthuis Ten Prins, waar ze sinds vier jaar verblijft haar 110de verjaardag. En die mooie leeftijd maakt van Elisabeth de oudste der Belgen. "Nooit had ik gedacht dat ik zo oud zou worden."





Twee oorlogen

Elisabeth kwam op 5 februari 1908 in Anderlecht ter wereld. Ze was zes jaar oud toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. "Alle kinderen uit de buurt hoorden dat de Duitsers aankwamen. We holden de straat op en zagen hen paraderen op hun paarden. Ik herinner me nog goed hun impressionante helmen met weelderige veren op. Dat maakte een diepe indruk"





Ook de Tweede Wereldoorlog staat nog in het geheugen van Elisabeth gegrift. "Ik bleef werken als boekhoudster, maar mijn man ging vechten in het leger. Hij werd gevangengenomen door de Duitsers, maar ik bleef op hem wachten. Geruchten deden de ronde dat gevangenen soms werden vrijgelaten. Op een dag keek ik door het raam en een schok ging door me heen, want plots stond Louis daar. Ik rukte de deur open en we vielen elkaar in de armen."





Elisabeth heeft in haar leven maar een grote liefde gekend. De dag dat ze haar man leerde kennen, is niet verwonderlijk haar meest kostbare herinnering. "Als jong meisje hield ik van dansen en mijn vriendinnen en ik gingen steevast naar de dansavonden in Palais Baudouin. We smukten ons op in onze Charleston-outfit. Een avond stapte ik de trap af en zag plotseling een jongen die ik nog nooit eerder had gezien. 'Wat een knappe kop', dacht ik. Ik viel meteen voor zijn golvende haren, hij merkte me blijkbaar op in mijn rode jurk." Vijf jaar later stapten Elisabeth en Louis Moens in het huwelijksbootje. Ze kregen twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





Succesformule

Samen met Louis ging ze ook op latere leeftijd dansen op zondagmiddag in de Vlaamse dancings. "Dansen heeft me altijd jong gehouden. Zelfs op mijn honderdste verjaardag stond ik nog te dansen op de muziek van de accordeon. Dat lukt me nu niet meer." Het is volgens Elisabeth dan ook de succesformule voor een lang leven. "Een goede raad: ga veel wandelen en dansen. Wees altijd geïnteresseerd in het leven en blijf optimistisch."