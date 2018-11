“Mevrouw Macron was verbaasd toen ze hoorde dat ik op mijn 95ste nog dans” Molenbekenaar Léon heeft leuke babbel met Franse first lady Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

20 november 2018

13u46 0 Brussel Macron op bezoek? Daar wil een mens al eens wat vroeger voor uit de veren. Aan die vroege vogels dan ook geen gebrek, dinsdag in Molenbeek. Maar dé geluksvogel was toch Léon Gyselinck, een 95-jarige danser die de Franse president en zijn echtgenote Brigitte mocht ontmoeten.

President Macron en zijn echtgenote Brigitte werden op initiatief van Koning Filip uitgenodigd in La Vallée, een kunstencentrum en sociaal-cultureel project in Molenbeek waar allerhande kunstenaars, creatievelingen en inwoners samenkomen. Tijdens het bezoek van de Franse president en zijn echtgenote tekenden daar ook onder anderen de leden van het internationale dansgezelschap Ultima Vez uit Molenbeek present. Onder hen ook de 95-jarige danser Léon Gyselinck.

Leuke babbel

Voor de president had Léon niets dan lovende woorden. “Een heel joviale man die overal in geïnteresseerd is”, klinkt het. Maar het was vooral met Brigitte Macron dat de 95-jarige danser een leuke babbel had. Zij bleek sterk onder de indruk te zijn van zijn fitheid. “Mevrouw Macron was verbaasd over het feit dat ik op mijn leeftijd nog altijd dans”, vertelt Léon. “Ze vroeg me hoe ik dat doe. Ik heb haar dan verteld dat ik enkele keren per week ga trainen. In de zetel hangen is nu eenmaal niet aan mij besteed.”

Opvallend genoeg is Léon nog maar vijf jaar actief als danser. “Ik woon tegenover het lokaal van dansgezelschap Ultima Vez”, legt hij uit. “Vijf jaar geleden kwam leden van de vereniging aanbellen met de vraag of ik niet mee wilde dansen. Daar ben ik toen toch even van geschrokken. Ik was toen 90 jaar, dus ik dacht dat ze een grap maakten.” Maar na lang aandringen liet Léon zich toch overtuigen. “En daar heb ik nog altijd geen spijt van!”

Heel Europa door

Tegenwoordig trekt Léon met het gezelschap rond in heel Europa. “Zaterdag vertrekken we naar Düsseldorf”, geeft hij nog mee. “En daarna gaat het richting Porto. Dat gaat zo door tot november 2019.” In die tijd zal Léon samen met het gezelschap 43 keer optreden in verschillende Europese zalen. “We trainen twee keer per week: drie uur op woensdag en vier uur op zaterdag. Het is echt wel heel druk.”

En toch heeft Léon ook nog een hoop andere passies. “Ik ben een ‘alles-liefhebber’”, bekent hij. “Zo heb ik een grote liefde voor muziek, ballet en opera.” En van zijn vader kreeg hij ook een passie voor antiek mee. “Mijn huis staat er vol mee: antieke schilderijen, antieke meubels en porseleinen beelden. Ik ben een echte verzamelaar!” En eentje die dus flink wat indruk gemaakt heeft op mevrouw Macron!